"Динамо приехало на Камп Ноу, чтобы если и проиграть, то с минимальным счетом. Динамо боялось играть в футбол. Только Шапаренко не боялся.

Шахтер – Реал – 0:5 – видео голов и обзор матча

На данный момент наши клубы не могут соперничать с такими соперниками, как Реал и Барселона. Наши команды в Лиге чемпионов попадают под ту интенсивность, которой нет в УПЛ.

В последнее время есть ощущение, что чемпионат Украины судят по правилам балета. Луческу в матче с СК Днепр-1 кричал судье, видел то, как судили Динамо с Барселоной. Нам нужно делать наш чемпионат более конкурентным. Нам нужно задуматься о будущем нашего чемпионата, над системой розыгрыша, над конкурентностью. Нужно поднимать его качество", – заявил Вацко в программе Великий Футбол.

Напомним, Динамо и Шахтер после трех туров группового этапа ЛЧ остаются на дне в своих квартетах без единого забитого мяча.

Динамо обов’язково переможе Барселону – варто тільки трохи почекати