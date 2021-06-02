"Ми визначилися із заявкою, обрали 26 футболістів. Всі хлопці, які потрапили на збір, гідні поїхати на Євро. Всі викликані залишаються з нами до останнього контрольного матчу, щоб була змога зробити заміну, якщо хтось травмується.

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Ми говорили з хлопцями щодо результату матчу з Бахрейном. Будь-яка гра збірної – велика відповідальність. До того ж це впливає на рейтинг. Для загальної впевненості важливо перемагати в таких матчах, де ми створили достатньо моментів. На жаль, у нас страждає реалізація. Сподіваюся, до початку чемпіонату Європи ми підтягнемо цей компонент.

Відповідальність за результат завжди повинна бути. Але ми ставимо різні завдання на товариські матчі. Команда перебуває під певними фізичними навантаженнями. Ми готуємо футболістів не до контрольних ігор, а до офіційних. У нас є план, і ми його виконуємо.

За 4-5 днів до офіційної гри команда отримає достатньо відпочинку, щоб підготуватися. А поки що ми готуємося до Євро через контрольні поєдинки. Тому у футболістів може бути несвіжість, втома. Це світова практика всіх спарингів. Я дивлюся матчі інших збірних. Вони грають неоптимальними складами, під навантаженнями.

Андрій Ярмоленко – дуже важливий гравець для команди. Він буде грати. Зразу кажу, щоб Андрій знав. Зіграє два товариські матчі, постараємося дати йому максимум ігрового часу. Андрію треба награти той час, якого не було в клубі. Тренерський штаб збірної його підтримує.

Артем Бєсєдін дуже пристойно виглядав протягом сезону. Чемпіон, виходив у важливих матчах, відіграв важливу роль у перемозі Динамо. Артем добре тренується. Якщо він потрапив у список з 26 футболістів, то гідний поїхати на Євро.

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Я говорив з Олександром Зінченком після фіналу Ліги чемпіонів. Він дуже засмутився, але це нормально. Психологічно йому важко. Він повернеться 4 червня. Зміна обстановки піде йому на користь: нові завдання, нові цілі на Євро. Я вважаю, що Зінченко провів дуже хороший фінал і взагалі дуже сильний рік. Розчарування – це нормально. Але він повинен перелаштуватися. Думаю, що в збірній України ми побачимо іншого Зінченка, ніж після фіналу. Дуже його чекаємо.

Георгій Судаков? Мені подобається його відношення, його мобільність, його рух. Він потрапив у заявку, бо виглядає добре. Шанс для Судакова – це наслідок наших тренерських спостережень", – сказав на прес-конференції Андрій Шевченко.

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться у четвер, 3 червня, у Дніпрі на стадіоні Дніпро-Арена. Початок контрольного поєдинку – о 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка стане другим спарингом для "синьо-жовтих" перед чемпіонатом Європи-2020.

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