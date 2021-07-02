"Мы прекрасно понимаем, с кем завтра будем играть. Англия – одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Гарета Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол.

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Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем за одним из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъеме. Мы видели великолепный матч в финале Лиги чемпионов между Манчестер Сити и Челси. Какие скорости, какое выполнение... Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником.

Небрежное отношение британских экспертов к Украине? Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать.

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Отсутствие большого количества английских болельщиков? Конечно, это не идет на пользу футболу, но мы должны соблюдать правила по противодействию COVID-19. В то же время у нас есть значительная диаспора в Италии. Также приглашаю итальянских болельщиков посетить поединок.

Будут ли нас завтра поддерживать итальянские зрители? Украина заслужила симпатии болельщиков за самоотдачу в этом турнире. Я надеюсь, эти симпатии перейдут в еще большую поддержку. Но Англия показала отличный футбол на турнире, у нее тоже много болельщиков. Завтра на стадионе увидим, кто кого будет поддерживать лучше", – цитирует Шевченко официальный сайт УАФ.

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