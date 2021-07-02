"С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к игре с Англией он готовиться не будет", – заявил Шевченко на предматчевой пресс-конференции.

Как Шевченко "атаковали" в Риме – видео из закулисья сборной Украины

Напомним, Андрей Ярмоленко не доиграл матч против Швеции, ведь почувствовал дискомфорт. Александр Зубков получил повреждение еще в стартовом матче европейского первенства против Нидерландов и больше на поле не выходил.

В общем Шевченко может рассчитывать на 24 футболистов в 1/4 финала Евро-2020 – с начальной заявки вылетели Попов и Беседин. Матч против Англии состоится уже завтра, 3 июля, стартовый свисток на римском Стадио Олимпико прозвучит в 22:00.

"Україна буде у півфіналі": Шевченко постав перед екзаменаційним завданням, а гравцям після Швеції треба лиш одне