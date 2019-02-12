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Тоттенхэм – Боруссия Д: Санчо забыл паспорт дома и заставил самолет с командой подождать его

12 февраля 15:55 116 Читати українською
Тоттенхэм – Боруссия Д: Санчо забыл паспорт дома и заставил самолет с командой подождать его
Джейдон Санчо / BBC Sport

Вингер Боруссии Д Джейдон Санчо забыл дома паспорт перед вылетом команды в Лондон на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Тоттенхэма.

Перед вылетом Боруссии Д в Лондон на матч против Тоттенхэма произошел казус. Вингер "шмелей" Джейдон Санчо забыл дома паспорт, сообщает Sky Sports.

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Из-за этого самолет с командой вынужден ждать англичанина и вылет в Англию перенесен на определенный промежуток времени.

Поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм – Боруссия Д состоится 13 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Лига чемпионов1/8 финалаУэмбли (Лондон)

Тоттенхэм - Боруссия Дортмунд: Среда 13 февраля 2019

Тоттенхэм

live 49'
0 : 0
Боруссия Дортмунд
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