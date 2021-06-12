Сборная Украины представила новый плей-лист на Евро-2020 – российских исполнителей в списке нет
В инциденте относительно перечня песен "сине-желтых" официально поставлена точка. Футболисты сборной Украины выбрали плейлист на чемпионат Европы.
В последние дни плейлист сборной Украины стал второй самой обсуждаемой темой после новой формы. В первоочередном варианте нашлось место ряду российских исполнителей. Среди них оказались лица, которым запрещен въезд в Украину.
Позже УАФ и сами футболисты объяснили, что список песен, кроме одной композиции, самостоятельно выбрал УЕФА. Капитан национальной команды Андрей Пятов заверил, что игроки сформируют новый плей-лист.
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Игроки сборной Украины сдержали слово. На Spotify появился обновленный список песен национальной команды на Евро-2020. Новый плей-лист значительно приятнее – в нем есть композиции групп The Hardkiss (Кораблі), Океан Эльзы (Обійми), GO_A (Шум) и другие. Ни одного исполнителя из страны-агрессора в списке нет.
Напомним, сборная Украины стартует на чемпионате Европы матчем против Нидерландов. Поединок Нидерланды – Украина начнется 13 июня в 22:00 по Киеву.
Новый плей-лист сборной Украины на Евро-2020
1. Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People
2. ONUKA – Vidlik
3. Patsyki Z Franeka – Марічка
4. The Hardkiss – Кораблі
5. Бумбокс – Вахтерам
6. Океан Ельзи – Обійми
7. Go_A – Шум
8. MONATIK – Кружит
9. Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
10. AC/DC – Thunderstruck
11. David Guetta – Love Don't Let Me Go.
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