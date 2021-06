В последние дни плейлист сборной Украины стал второй самой обсуждаемой темой после новой формы. В первоочередном варианте нашлось место ряду российских исполнителей. Среди них оказались лица, которым запрещен въезд в Украину.

Позже УАФ и сами футболисты объяснили, что список песен, кроме одной композиции, самостоятельно выбрал УЕФА. Капитан национальной команды Андрей Пятов заверил, что игроки сформируют новый плей-лист.

Евро-2020: УАФ выступила с заявлением по поводу плей-листа сборной Украины с российскими исполнителями

Игроки сборной Украины сдержали слово. На Spotify появился обновленный список песен национальной команды на Евро-2020. Новый плей-лист значительно приятнее – в нем есть композиции групп The Hardkiss (Кораблі), Океан Эльзы (Обійми), GO_A (Шум) и другие. Ни одного исполнителя из страны-агрессора в списке нет.

Напомним, сборная Украины стартует на чемпионате Европы матчем против Нидерландов. Поединок Нидерланды – Украина начнется 13 июня в 22:00 по Киеву.

Новый плей-лист сборной Украины на Евро-2020

1. Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People

2. ONUKA – Vidlik

3. Patsyki Z Franeka – Марічка

4. The Hardkiss – Кораблі

5. Бумбокс – Вахтерам

6. Океан Ельзи – Обійми

7. Go_A – Шум

8. MONATIK – Кружит

9. Max Barskih, Zivert – BESTSELLER

10. AC/DC – Thunderstruck

11. David Guetta – Love Don't Let Me Go.

