Украинская ассоциация футбола впервые отреагировала на плей-лист с российскими певцами, который якобы составила наша сборная на Евро-2020.

"Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым "музыкальным плей-листом национальной сборной". Ведь ждали ответа коллег из УЕФА.

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Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как "выбор игроков главной команды Украины", наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни – Їхали козаки группы Тінь сонця. Остальные песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА и, по их словам, в своем выборе они пользовались данными из локальных чартов Украины.

К сожалению, об итогах такого кастинга УАФ не сообщили. В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плей-листа сборной Украины. Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован. Неприятный инцидент исчерпан", – написала пресс-служба УАФ в Instagram.

Напомним, в скандальном плей-листе были три русских песни (Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса). Позже на платформе Spotify появился обновленный список композиций без них.

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