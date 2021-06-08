Футболисты сборной Украины составили плейлист национальной команды, приуроченный к чемпионату Европы-2020, сообщает Tribuna со ссылкой на Spotify.

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Три из девяти треков принадлежат авторству российских исполнителей. В частности, к любимым песням "сине-желтых" попали: Моргенштерн – Дуло, Dead Blonde – Мальчик на девятке и 10AGE – Нет интереса. В перечне предпочтений наших футболистов только один трек на украинском языке: Тінь Сонця – Їхали козаки (в Spotify он неактивный).

Интересно, что ранее в плейлисте было 15 треков, 8 из которых российские: помимо вышеперечисленных, это: Моргенштерн – Show и Новая волна, NLO – The Hatters/Dzharakhov – Я делаю шаг, Slava Marlow – Кому это надо и Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип.

К слову, подобные плейлисты создавали игроки всех сборных-участников Евро – этим занимались капитаны команд и "главные диджеи раздевалок". Плейлисты доступны на всех основных стримингових платформах, включая Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal и Napster.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины еще в апреле внесло российского рэпера Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины и запретило проводення концертов.

Посмотреть плей-лист сборной Украины можно здесь.

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