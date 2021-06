Останніми днями плейлист збірної України став другою найбільш обговорюваною темою після нової форми. У першочерговому варіанті знайшлося місце низці російських виконавців. Серед них опинилися особи, яким заборонено в'їзд в Україну.

Пізніше УАФ та самі футболісти пояснили, що список пісень, крім однієї композиції, самостійно обрав УЄФА. Капітан національної команди Андрій Пятов запевнив, що гравці сформують новий плей-лист.

Євро-2020: УАФ виступила із заявою щодо плейлиста збірної України з російськими виконавцями

Гравці збірної України дотримали слова. На Spotify з'явився оновлений список пісень національної команди на Євро-2020. Новий плей-лист значно приємніший – у ньому є композиції гуртів The Hardkiss (Кораблі), Океан Ельзи (Обійми), GO_A (Шум) та інші. Жодного виконавця з країни-агресора у списку немає.

Нагадаємо, збірна України стартує на чемпіонаті Європи матчем проти Нідерландів. Поєдинок Нідерланди – Україна розпочнеться 13 червня о 22:00 за Києвом.

Новий плей-лист збірної України на Євро-2020

1. Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People

2. ONUKA – Vidlik

3. Patsyki Z Franeka – Марічка

4. The Hardkiss – Кораблі

5. Бумбокс – Вахтерам

6. Океан Ельзи – Обійми

7. Go_A – Шум

8. MONATIK – Кружит

9. Max Barskih, Zivert – BESTSELLER

10. AC/DC – Thunderstruck

11. David Guetta – Love Don't Let Me Go.

