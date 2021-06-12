Збірна України представила новий плей-лист на Євро-2020 – російських виконавців у списку немає
В інциденті стосовно переліку пісень "синьо-жовтих" офіційно поставлена крапка. Футболісти збірної України обрали плейлист на чемпіонат Європи.
Останніми днями плейлист збірної України став другою найбільш обговорюваною темою після нової форми. У першочерговому варіанті знайшлося місце низці російських виконавців. Серед них опинилися особи, яким заборонено в'їзд в Україну.
Пізніше УАФ та самі футболісти пояснили, що список пісень, крім однієї композиції, самостійно обрав УЄФА. Капітан національної команди Андрій Пятов запевнив, що гравці сформують новий плей-лист.
Євро-2020: УАФ виступила із заявою щодо плейлиста збірної України з російськими виконавцями
Гравці збірної України дотримали слова. На Spotify з'явився оновлений список пісень національної команди на Євро-2020. Новий плей-лист значно приємніший – у ньому є композиції гуртів The Hardkiss (Кораблі), Океан Ельзи (Обійми), GO_A (Шум) та інші. Жодного виконавця з країни-агресора у списку немає.
Нагадаємо, збірна України стартує на чемпіонаті Європи матчем проти Нідерландів. Поєдинок Нідерланди – Україна розпочнеться 13 червня о 22:00 за Києвом.
Новий плей-лист збірної України на Євро-2020
1. Martin Garrix feat. Bono & The Edge – We Are The People
2. ONUKA – Vidlik
3. Patsyki Z Franeka – Марічка
4. The Hardkiss – Кораблі
5. Бумбокс – Вахтерам
6. Океан Ельзи – Обійми
7. Go_A – Шум
8. MONATIK – Кружит
9. Max Barskih, Zivert – BESTSELLER
10. AC/DC – Thunderstruck
11. David Guetta – Love Don't Let Me Go.
Хто виграє Євро-2020 – як оцінюють шанси збірної України на вихід із групи та чемпіонський титул