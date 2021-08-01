В 9 день Олимпийских игр в Токио пловец Михаил Романчук выиграл для сборной Украины первую серебряную медаль.

Наталья Стребкова не прошла квалификацию в забеге на 3000 метров с препятствиями. Украинка показала 11-й результат среди всех атлеток – 9:49,15 минуты.

Михаил Романчук добыл серебро Олимпийских игр-2020 в финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем. Михаил завоевал шестую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио и первое серебро. Это также вторая награда Романчука на Играх-2020, ранее он выигрывал бронзу в заплыве вольным стилем на дистанции 800 метров. Другой украинский пловец Сергей Фролов в финале занял последнее место.

Первое серебро: Романчук добыл для Украины шестую медаль Олимпиады

Жена серебряного призера Марина Бех-Романчук пробилась в финал прыжков в длину на Олимпиаде-2020. В квалификации Бех-Романчук показала 10-й результат – 6,71 метра.

Представительница Украины по метанию молота Ирина Климец не прошла в финал олимпийского турнира. Украинка заняла 21-е место с результатом – 68,29 метра.

Украинский греко-римский борец в весе до 60 кг Ленур Теримов одолел первого соперника – представителя Узбекистана Ельмурата Тасмурадова. А в четвертьфинале победил армянина Армена Меликяна. Теримов сразится в полуфинале Олимпиады в Токио. Другой наш борец Алла Белинская в 1/8 финала не смогла преодолеть первую соперницу Кван Чжоу.

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Последний украинский боксер на Играх-2020 Александр Хижняк также пробился в полуфинал турнира, одолев доминиканца Еури Сэдэно Мартинеса. "Полтавский танк" уже гарантировал себе медаль Олимпийских игр в Токио. Даже если Хижняк не одержит победу в полуфинале, он возьмет бронзу.

Стрелец Павел Коростылев занял 15-е место после первого круга квалификации, тогда как в финал проходят 6 лучших спортсменов. Украинец заработал 286 поинтов в пулевой стрельбе (пистолет, 25 метров).

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