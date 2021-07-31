Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в финале за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

Первая ракетка Украины (№6 WTA) одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (№20 WTA) со счетом 2:1.

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Элина Свитолина с большим отрывом проиграла Рыбакиной первый сет (6:1), сверхтяжелый второй сет украинка перевела в тай-брейк и одержала преимущество (7:6). В третьем сете Элина из последних сил вырвала победу (6:4) и завоевала для Украины пятую бронзовую медаль.

Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которая сыграла в полуфинале одиночного разряда Олимпиады. Ранее награды Олимпийских игр в Токио уже выиграли дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, смешанная пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, а также пловец Михаил Романчук. Все они взяли бронзу.

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