Пловец Михаил Романчук выиграл серебро Олимпийских игр в Токио в финальном заплыве на 1500 метров вольным стилем.

24-летний украинский атлет в финале олимпийского турнира преодолел дистанцию ​​вторым – 14:40,66 минуты. Михаила Романчука на одну секунду опередил американец Роберт Финке (14:39,65), он одержал золото. Бронза – у немца Флориана Веллброка (14:40,91).

Романчук добыл для Украины четвертую бронзовую медаль Олимпиады

Михаил Романчук завоевал шестую медаль для Украины на Олимпиаде в Токио и первое серебро. Это также вторая награда Романчука на Играх-2020, ранее он одержал бронзу в заплыве вольным стилем на дистанции 800 метров. Другой украинский пловец Сергей Фролов в финале занял восьмое место (15:04,26).

Напомним, ранее награды Олимпийских игр в Токио также добыли дзюдоистка Дарья Белодед, фехтовальщик Игорь Рейзлин, смешанная пара стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, а также теннисистка Элина Свитолина. Все они взяли бронзу.

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