У 9 день Олімпійських ігор у Токіо плавець Михайло Романчук виграв для збірної України першу срібну медаль.

Наталія Стребкова не пройшла кваліфікацію у забігу на 3000 метрів з перешкодами. Українка показала 11-й результат серед усіх атлеток – 9:49,15 хвилини.

Михайло Романчук здобув срібло Олімпійських ігор-2020 у фінальному запливі на 1500 метрів вільним стилем. Михайло завоював шосту медаль для України на Олімпіаді в Токіо та перше срібло. Це також друга нагорода Романчука на Іграх-2020, раніше він вигравав бронзу в запливі вільним стилем на дистанції 800 метрів. Інший український плавець Сергій Фролов у фіналі посів останнє місце.

Перше срібло: Романчук здобув для України шосту медаль Олімпіади

Дружина срібного призера Марина Бех-Романчук пробилась у фінал стрибків у довжину на Олімпіаді-2020. В кваліфікації Бех-Романчук показала 10-й результат – 6,71 метра.

Представниця України з метання молота Ірина Климець не пройшла у фінал олімпійського турніру. Українка посіла 21-е місце з результатом – 68,29 метра.

Український греко-римський борець у вазі до 60 кг Ленур Терімов здолав першого суперника – представника Узбекистана Ельмурата Тасмурадова. А у чвертьфіналі переміг вірменина Армена Мелікяна. Терімов битиметься у півфіналі Олімпіади у Токіо. Інша наша борчиня Алла Белінська у 1/8 фіналу не змогла здолати першу суперницю Кван Жоу.

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Останній український боксер на Іграх-2020 Олександр Хижняк також пробився у півфінал турніру, здолавши домініканця Еурі Седено Мартінеса. "Полтавський танк" вже гарантував собі медаль Олімпійських ігор у Токіо. Навіть якщо Хижняк не здобуде перемогу в півфіналі, він візьме бронзу.

Стрілець Павло Коростильов посів 15-те місце після першого кола кваліфікації, тоді як до фіналу проходять 6 найкращих спортсменів. Українець заробив 286 поінтів у кульовій стрільбі (пістолет, 25 метрів).

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