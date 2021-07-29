История одного из самых выдающихся украинских баскетболистов Анатолия Поливоды поражает своими виражами. Две олимпийские медали, борьба с врожденной болезнью и уникальный характер – его фигурой сложно не восхищаться.

Детство в Енакиево

Баскетбольный финал Олимпиады-1972 принято считать спортивной классикой, которая переросла в легенду. Достичь консенсуса касаемо однозначного взгляда на те события, видимо, не удастся никогда, однако нам приятно констатировать однозначный факт – в составе сборной СССР, драматически вместе с сиреной победившей Соединенные Штаты, выступал украинец. Пусть в решающем поединке он участия не принимал из-за приступа, случившемся накануне, однако вклад Анатолия Поливоды в историю "трех секунд" сложно переоценить.

Путь нашего центрового к Мюнхенскому финалу начался на заре 60-х в Енакиево. Именно в Донецкой области в 1947-м появился на свет Анатолий Поливода. Однако интерес к баскетболу у парня возник не сразу.

Я занимался всеми видами спорта: летом – футбол, зимой – хоккей и лыжи. Мой фундамент закладывался на улице. Был в моей жизни и бокс. Правда, записался я в соответствующую секцию из-за оригинальной причины. Каждый район города имел свою банду – мы часто выясняли отношения, кто сильнее. Обороняться надо было уметь, – объясняет Анатолий Иванович.

С раннего детства у парня было ощутимое преимущество – рост. Во взрослом возрасте Поливода имел вполне комфортные как для центрового 2 метра роста. Красноречивый Анатолий Иванович, которому в конце мая исполнилось 74, имеет свою особую метафору: "Рос как бурьян – сам по себе. Высоко-высоко".

В Министерстве молодежи и спорта спрогнозировали, что на Олимпиаде-2020 в Токио мы можем рассчитывать на 13-15 медалей. Партнеры проекта Parimatch при этом дают 40% на то, что как минимум 4 награды Украины будут высочайшего качества.

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Звезда в руках Шаблинского

В баскетбол юноша пришел поздно – в 16. По словам спортсмена, после 4-го класса он практически перестал учиться в школе и все свободное время посвящал улице. "Утром на 9-ю шел на пруд или на стадион и, как минимум, до 17 занимался там своими делами. Домой даже обедать не возвращался. Наука меня настигала и грозно говорила: "Поливода, надо!". А я от нее убегал, убегал. В определенный момент я оказался перед выбором: завод, шахта или еще что-то... Решил записаться в баскетбольную секцию", – говорит Анатолий Иванович.

Сергей Белов и Анатолий Поливода / фото из архива Анатолия Поливоды

Талант парня был настолько заметным, что уже через год он переехал в Киев в одну из лучших команд СССР. "Сначала я отправился в Донецк, поступил в техникум. А осенью 1964-го к нам на первенство Украины приехал киевский Будивельник, который приехал без Николая Баглея, серебряного призера Олимпиады в Токио. Мы сыграли неплохо, я проявил себя и получил приглашение из Киева", – говорит Поливода.

Под руководством легендарного тренера Владимира Шаблинского в Будивельнике игра молодой звезды засияла по-новому. Поливода считает, что боевое крещение прошел в матче с рижским ВЭФ, где превзошел центрового Яниса Круминьша с 219 сантиметрами роста. Прыжок, координация, реакция и скорость – Поливода идеально использовал свои сильные стороны.

Украинец-чемпион

Стремительное развитие продолжилось приглашением в сборные Союза: юношеская, молодежная и основная. В 1967-м Поливода стал чемпионом мира в Уругвае – ему было всего 20. Впрочем, именно на собрании перед поездкой в Монтевидео случился первый серьезный приступ, причину которого медики выяснят лишь через несколько лет.

Поливода (третий справа в верхнем ряду) среди триумфаторов ЧМ-1967 / фото из архива Анатолия Поливоды

"Мы проиграли американцам и, казалось, потеряли все шансы на чемпионство, – рассказывает Анатолий Иванович. – Наша судьба решалась в противостоянии США и югославов. Из нашей делегации на ту игру поехал только я и врач Роман Зубов". Американцы проиграли не только югославам, но и бразильцам, а СССР победил балканцев – так Поливода стал чемпионом мира, хотя пережил немало нервных минут в качестве зрителя матча с участием американцев.

На фоне эмоциональных переживаний у молодого спортсмена невероятно подпрыгнул пульс – до 260-300 ударов в минуту. Впоследствии стало известно, что он страдает врожденным синдромом WPW или синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта. Такой диагноз ставит под сомнение нормальную жизнедеятельность, не говоря уже о профессиональных занятиях спортом. Лишь много лет спустя Анатолий Иванович решился на операцию, которая частично облегчила его проблемы.

Во время открытия Олимпиады-1972 я находился в составе советской делегации. Боялся, чтобы не случился приступ от этого волнения и эмоций. Это сейчас спортсмены идут спокойно, а мы шли строевым шагом. Иду и думаю – как упаду сейчас! Вот будет на весь мир, – делится волнующими воспоминаниями Анатолий Иванович.

Преданный Будивельнику

Всю свою карьеру Анатолий Поливода провел в составе Будивельника. Несмотря на предложения из России, украинский баскетболист не видел себя в российских командах и всегда имел принципиальную позицию. Собственно, она прослеживается до сих пор в его взглядах.

Я – человек приземленный. Москва, как город, мне не импонировала, я обожал Киев. Она словно скала, неприступная, бездушная. После переезда из Донбасса чувствовал себя в Киеве очень комфортно во всех планах. Еще одна причина моих отказов – сам процесс комплектации ЦСКА. Это команда, за которую играли лучшие баскетболисты СССР. Еще усилить ее? Какой в этом интерес? Будивельник боролся за 2-3 места – это интрига, напряжение. Что бы я сделал хорошего для себя и команды? – объясняет спортсмен.

Поливода был лидером сборной Украинской ССР на Всесоюзной спартакиаде народов СССР. В 1967-м наша команда сенсационно победила в Москве. "От того триумфа я получил больше удовольствия, чем от победы на чемпионате Европы-1967", – признается Анатолий Иванович.

Через год Поливода отправился на свою первую Олимпиаду. В Мехико он был единственным украинцем в составе союзной сборной и играл ведущую роль. Полуфинал турнира завершился поражением СССР в битве с Югославией – 62:63. В матче за бронзу Поливода заработал 14 очков (второй результат в команде) и помог СССР обыграть Бразилию.

Анатолий Поливода / фото из арзива автора

Драма перед финалом

На следующую Олимпиаду Анатолий Иванович ехал, как он сам говорит, "за былые заслуги". Именно на этом турнире Поливода провел последний поединок в карьере – Советский Союз обыграл Кубу в полуфинале соревнований. За два дня до финала 25-летний спортсмен пережил очередной приступ. Это был конец.

Тренировка перед финалом. Все бегают, занимаются. А я лежу на скамейке и "даю дуба". И так 20 минут. Только мне известно, о чем я думал все эти 20 минут. Могло случиться всякое. С каждым годом становилось все труднее. Не то, что играть, а в быту было нереально, – говорит Поливода.

И добавляет, что приступы происходили даже во время поездки за рулем или при подъеме по лестнице. Мужчина иронично называет их такими частыми, как "насморк". Сейчас он изредка чувствует слабость и повышенный пульс, однако его показатели гораздо меньше, чем в молодости.

За выдающимся финалом мюнхенской Олимпиады Поливода наблюдал со стороны и еще раз боялся "эмоционально переусердствовать". Кстати, в Мюнхен он добирался поездом, отдельно от команды. На фоне постоянных нападений у спортсмена появилась боязнь летать, которую он объяснял сильной нагрузкой на сердце во время взлета.

Сетка на память

После драматического поединка, когда судьба победителя все еще решалась в кабинетах, Поливода решил срезать фартовую сетку из корзины. Впоследствии он подарил ее Енакиевскому музею вместе со своей футболкой.

"Мы долго ждали в зале. Понимали, что матч не переигрывают, поскольку согласно регламенту между игрой и переигровкой должно пройти 24 часа. А на следующий день уже закрывали Олимпиаду. Поэтому они вынуждены были утвердить результат 51:50 в пользу СССР или отмотать счет, который показывало табло до тех же "трех секунд", – добавляет Поливода.

Анатолий Поливода / фото ФБУ

Анатолий Иванович своими глазами видел один из самых знаменитых эпизодов в истории баскетбола, поэтому отмечает действия партнера Ивана Едешко: "Через игрока добраться до кольца невозможно, поэтому надо было давать длинный пас на "авось". Это "авось" Ивану удалось и он вывел на бросок Александра Белова, хотя я не верил в это, если честно. В тот момент я чувствовал безнадегу. Мы же вели в 6-8 очков, при том, что тогда трехочковых не существовало в правилах. Все было в наших руках – как оказалось, догонять легче", – комментирует перипетии олимпийского финала украинец.

Хотя он не был непосредственным участником матча "трех секунд", но задолго до этого сделал свой огромный вклад в то олимпийское золото. Сейчас Анатолий Иванович живет неподалеку Борисполя, активно следит за спортивной и общественной жизнью и главное, сохраняет особое чувство юмора и харизму.