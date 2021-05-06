Побеждай вместе с Lay's: как стать следующим владельцем 100 тысяч гривен и других крутых подарков
Состоялся розыгрыш главного приза акции от Lay's! Первый счастливчик уже определен, поэтому не упусти свой шанс стать обладателем 100 тысяч гривен или получить другие крутые подарки.
Футбол – в каждой пачке! Болей за свою любимую команду в Лиге чемпионов с акционным чипсами Lay's и получай больше, чем невероятный заряд эмоций. Уже сейчас Lay's разыгрывает 100 000 гривен, телевизоры и игровые консоли.
Стать любимцем фортуны очень просто:
1. Покупай акционные чипсы Lay's;
2. находи промокод внутри пачки на внутреннем шве;
3. регистрируй код на сайте, в SMS, Viber или Telegram;
4. выигрывай крутые подарки!
Первый владелец 100 000 гривен уже определен! На этот раз повезло фанатке футбола и Lay's из Киева. Не потеряй свой шанс и ты – смотри футбол вместе с Lay's и присоединяйся к рядам счастливчиков:
Каждый, кто зарегистрирует код с пачки и примет участие в акции, – уже победитель, ведь гарантированно получает промокод на просмотр матчей Лиги чемпионов на MEGOGO.
Акция "Футбол в каждой пачке" продолжается до 31.05.2021 по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Подробные условия смотри на сайте. Lay's и футбол – объединяй любимое!