Состоялся розыгрыш главного приза акции от Lay's! Первый счастливчик уже определен, поэтому не упусти свой шанс стать обладателем 100 тысяч гривен или получить другие крутые подарки.

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Первый владелец 100 000 гривен уже определен! На этот раз повезло фанатке футбола и Lay's из Киева. Не потеряй свой шанс и ты – смотри футбол вместе с Lay's и присоединяйся к рядам счастливчиков:

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