Сегодня, 28 июля, завершился групповой этап мужского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Испания, Египет и Япония проходят в плей-офф. Аргентина и Франция вылетают, беря печальный пример с Германии.

Олимпиада, групповой турнир. Футбол, мужчины, 3 тур

Испания – Аргентина – 1:1

Голы: Мерино, 66 – Бельмонте, 87

Австралия – Египет – 0:2

Голы: Райян, 44, Хамди, 85

Южная Корея – Гондурас – 6:0

Голы: Хван Ый-Джо, 12, 45, 52, Вон Ду-Дже, 19, Ким Джин-Я, 69, Ли Кан-Ин, 82

Удаление: Мелендес, 39

Румыния – Новая Зеландия – 0:0

Франция – Япония – 0:4

Голы: Кубо, 27, Сакаи, 34, Мийоси, 70, Маеда, 90+2

Удаление: Коло-Муани, 73

ЮАР – Мексика – 0:3

Голы: Вега, 18, Ромо Баррон, 40, Мартин, 60

Удаления: Малепе, 58 – Карлос Родригес, 66

Сразу 6 игроков Испании, выступавших на Евро-2020, помогли "Фурии Роси" против Аргентины. В частности, Дани Ольмо отдал голевой пас на Микеля Мерино. Беспощадно порол моменты другой игрок национальной команды. Микель Оярсабаль потерял блестящую возможность забить свой 2 гол на турнире после классной передачи Кукурельи, зато создал блестящий шанс партнеру. Мало того, что все голы Испании забили игроки Реал Сосьедада. У них еще и имя одинаковое – Микель.

Бразилия триумфует в группе, Германия сенсационно вылетает, шоу лучшего бомбардира – результаты футбольной Олимпиады

В итоге Испания, владевшая ощутимым преимуществом (3:1 по стопроцентным моментам) отдала победу, но и так финишировала на 1 месте. Аргентине же эта мировая ничего не дала – дальше со 2 места сенсационно идет Египет. Второй раз подряд "альбиселестес" вылетают еще на групповом турнире Олимпиады. Похожего с аргентинцами не случалось никогда в истории этого соревнования.

Mikel Merino scored Spain's goal in a 1-1 draw against Argentina to book a spot in the quarter-finals #EURO2020 | @SeFutbol | #OlympicFootball pic.twitter.com/QCYDNP2ekE — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 28, 2021

Форвард Бернли Крис Вуд прервал свою голевую серию на 3 матче, однако его Новая Зеландия финишировала на 2 месте, опередив Румынию благодаря лучшей разнице голов. Южная Корея устроила погром в завершение группового турнира и закрепилась на вершине группы B. Хет-триком отметился 28-летний нападающий Бордо Хван Ый-Джо.

Такефуса Куба, лучший друг Лунина в Реале, отличился в 3 туре подряд – единственный, кому это удалось на ОИ 2020. Японец, путешествующий по арендам в чемпионате Испании, сыграл на добивании, положив начало избиению Жиньяка, Товена и компании. За 45 минут на поле у ​​полузащитника Мадрида стопроцентная реализация и 2 созданных момента. Интересно, что игрок Антверпена Мийоси, который заменил Кубо в перерыве, также не ушел с поля без забитого мяча.

Tercious Malepe is set to feature in his fourth #Olympics match for #SouthAfrica which will see him overtake Benni McCarthy, Siyabonga Nomvethe, Aaron Mokoena and 17 others to become the country's most capped player at the tournament. pic.twitter.com/MYyGMrQR0g — Liam Bekker (@LiamBekker) July 28, 2021

Япония выигрывает группу A со стопроцентным показателем очков. Франция с позором (разница голов 5:11, лишь третья строчка в группе) покидает турнир. Мексика финиширует второй. Отметим удаление защитника Миная. Терсиус Малепе успел заработать красную карточку в прошлом сезоне УПЛ (облегчил задачу в матче с Динамо Киев) и повторил это на Олимпиаде в составе сборной ЮАР. Как и на клубном уровне, для его команды все закончилось разгромным поражением. Это не помешало Малепе установить исторический рекорд. Игрок Миная стал первым, кто представлял сборную ЮАР в 4 матчах на Олимпийских играх.

Все пары 1/4 финала мужской Олимпиады 2020 по футболу

Испания – Кот-д'Ивуар (начало в 11:00 по киевскому времени)

Япония – Новая Зеландия (12:00)

Бразилия – Египет (13:00)

Южная Корея – Мексика (14:00)

Все четвертьфинальные матчи состоятся 31 июля 2021 года. Согласно сетке Олимпиады в финале мы можем увидеть суперпару Бразилия – Испания.