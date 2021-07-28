Сегодня, 28 июля, проходят матчи 3 тура футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Результаты и обзор поединков читайте на "Футбол 24".

Олимпийские игры. Футбол, мужчины, 3 тур

Саудовская Аравия – Бразилия – 1:3

Голы: Аль-Амри, 27 – Кунья, 14, Ришарлисон, 76, 90 + 3

Германия – Кот-д'Ивуар – 1:1

Голы: Левен, 73 – Хенрикс (Автогол), 67

Команда Бразилии на олимпийском футбольном турнире выглядит явным фаворитом. На матч с Саудовской Аравией "селесао" выходили в статусе лидеров своей группы. После сухой ничьи с Кот-д'Ивуаром бразильцы пытались забить как можно больше, чтобы вернуть себе уверенность накануне стадии плей-офф.

Первый опасный момент фавориты создали уже на 13-й минуте. Антони сделал подачу с углового, однако защитник соперника успел выбить его головой. Впоследствии "селесао" заработали угловой. Клаудинью удачно подал на Кунью, а тот отправил мяч в ворота соперника.

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На 27-й минуте судья наказал защитника бразильцев Гильерме Арана "горчичником" за жесткую игру, аравийцы же получили право на штрафной выстрел. Аль-Фараж выполнил образцовый стандарт на аль-Амри, а последний ударил головой точно в нижний угол ворот.

Спасать репутацию лидеров пришлось Ришарлисону. За 14 минут до конца основного времени нападающий "селесао" вывел свою команду вперед после паса от Гимараеса. Гол форварда Эвертона на 90-й не засчитали, помощник арбитра заметил офсайд. Однако уже через три минуты, в компенсированное время, Ришарлисон оформил дубль после идеального паса от Рейньера.

В матче 3 тура группового этапа Германия и Кот-д'Ивуар сражались за путевку в плей-офф. Ивуарийцы с 4 очками шли вторыми в группе, поэтому даже ничья позволяла им пройти дальше. "Маншафт" с сенсационными 3 баллами была на третьей позиции, ее устраивала только победа.

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Немцы начали атаковать с первых минут матча. Но в течение первого тайма им ничего не удавалось. Защитники Кот-д'Ивуара стояли стенкой в ​​штрафной и жестко останавливали все выпады соперников. Судья наказал их двумя желтыми. На 1-й минуте предупреждение получил Куами, на 21-й – Кейта.

Во второй половине пришли голы. Забивала только Германия, но в свои ворота тоже. На 67-й минуте Хенрикс пытался прервать пас, но нечаянно отправил мяч в собственную сетку. Через шесть минут Левен сравнял счет точным ударом со штрафного. Впрочем, вырвать победу немцам не удалось. Бундестим завершает свой путь на Олимпиаде-2020 еще на групповой стадии турнира.