Олимпийские команды расписали ничью (1:1). Однако всем болельщикам надолго запомнилось эффектное уничтожения защитника Барсы Эрика Гарсии игроком Реала – Такефусой Кубо.

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20-летняя японская звезда резким рывком оставил в дураках своего сверстника из каталонского клуба. А когда Гарсия решил остановить Кубо, схватив за футболку, то нападающий непринужденно оттолкнул более крепкого чем он сам защитника. Новичок Барселоны проехался по полю на спине и ягодицах, а дальше перевернулся через голову.

Тем временем неугомонный представитель королевского клуба уже отдал результативную передачу на Рицу Доан, а тот открыл счет на 41-й минуте матча. На 92-й минуте игры "Красную Фурию" от поражения спас Карлос Солер.

Отметим, на тренировочных сборах "сливочных" в 2019-м юные игроки команды Андрей Лунин и Такефуса Кубо были не разлей вода, поэтому испанское издание Marca называло их братьями.

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