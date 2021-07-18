Друг Лунина посадил новичка Барселоны на пятую точку – Испания едва не проиграла хозяевам Олимпиады
В товарищеском матче Япония – Испания (U-23) накануне Олимпийских игр в Токио болельщики имели возможность насладиться борьбой молодых звезд грандов Ла Лиги.
Олимпийские команды расписали ничью (1:1). Однако всем болельщикам надолго запомнилось эффектное уничтожения защитника Барсы Эрика Гарсии игроком Реала – Такефусой Кубо.
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20-летняя японская звезда резким рывком оставил в дураках своего сверстника из каталонского клуба. А когда Гарсия решил остановить Кубо, схватив за футболку, то нападающий непринужденно оттолкнул более крепкого чем он сам защитника. Новичок Барселоны проехался по полю на спине и ягодицах, а дальше перевернулся через голову.
Тем временем неугомонный представитель королевского клуба уже отдал результативную передачу на Рицу Доан, а тот открыл счет на 41-й минуте матча. На 92-й минуте игры "Красную Фурию" от поражения спас Карлос Солер.
Отметим, на тренировочных сборах "сливочных" в 2019-м юные игроки команды Андрей Лунин и Такефуса Кубо были не разлей вода, поэтому испанское издание Marca называло их братьями.
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Kubo just ruined Eric Garcia pic.twitter.com/NoSD7zPFh4— ً (@Asensii20) July 17, 2021