"Мне понравились ребята в черной форме. Приехали U-21, им даже форму сине-гранатовую не дали. В первом тайме был контроль мяча от них. Запомнился момент с контратакой, их было штук семь у Динамо. Но мы ничего не создали. Дело не в том, с каким счетом мы проиграли. Дело в том, что мы делаем одно и то же – бежим, подбегаем к штрафной, забегаем "в воду" и это ничем не заканчивается. Причем если бы приехала U-15 было бы то же самое. В моменте с Вербичем я бы, конечно, дал пенальти. Просто он картинно упал, а так можно было дать. Особенно если учитывать тот пенальти, который заработал Попов. Кстати, второй его пенальти за две игры с Барселоной. Сразу же было видно, что парень не готов после "ковида". Тогда сразу же вопрос, почему Луческу его выпускал. Два гола его – этот пенальти и когда забивал Гризманн.

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Играли спортсмены в белой форме... С приходом Луческу ничего не изменилось в игре. Только стали больше и качественнее обороняться. Больше уделяем внимание защите, но с Барселоной мы увидели – что она была, что не была. Ошибки детские. Голы, конечно, были хорошие. О том, что у Луческу не получается: чудес не бывает. В обороне мы можем играть, могут быть замечательные атаки, но либо мы создаем случайные моменты, либо ничего не получается.

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Динамо хочет показывать игру, но Луческу нужно определяться: динамовский футбол или контроль мяча. Хорошие контратаки, все видят, но они ничем не заканчиваются. Если вы делаете такую ​​работу зря, то вы не отвечаете Лиге чемпионов. Главным матчем будет игра с Ференцварошем. Тем более, Сергей Ребров почти удивил весь мир. Сыграй 1:1, и уже немного проще им было бы. Но для меня показательным будет встреча с Ворсклой. Думаю, Луческу сделает выводы. Он давно дал понять, что мы не должны побеждать Барселону или Ювентус. Все же радовались моментам на Камп Ноу, говорили, что достойно сыграли", – цитирует Леоненко сайт каналов "Футбол".

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