Линии офсайда увеличат с началом нового сезона Лиги чемпионов и Лиги Европы, – президент УЕФА Чеферин

Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил, что в сезоне 2020/21 в матчах Лиги чемпионов и Лиги Европы линии офсайдов сделают шире.

"Один сантиметр – это не офсайд. Суть правила не в этом. VAR должен вмешиваться в случае явной и очевидной ошибки.

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Так что более широкие линии необходимы, так как они рисуются субъективно. Вы можете испортить сезон клубу одним неправильным решением. Игра рукой для меня тоже проблематична. Я не знаю, что именно с этим делать. Мы много обсуждаем с нашими арбитрами.

Решение будет принято Исполнительным комитетом УЕФА. С большим количеством обсуждений, я думаю, что мы согласимся очень скоро", – поделился Чеферин в комментарии Sky Sports.

Отметим, что заседание Генеральной ассамблеи УЕФА состоится в Будапеште 30 и 31 марта.

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