Четвертый день соревнований Олимпийских игр в Токио начался для Украины с бронзовой медали.

Елена Костевич сломала проклятие украинских знаменосцев, выиграв вместе с Олегом Омельчуком награду Олимпиады в Токио. Ранее никому из отечественных лидеров, которые несли сине-желтый флаг (Бубка, Клочкова, Браславець, Силантьев, Мильчев), не удавалось завоевать медаль на Играх. В бронзовом финале соревнований по пулевой стрельбе из пневматического пистолета (10 метров в смешанной паре) украинцы одолели представителей Сербии Зорану Арунович и Дамира Микеча со счетом 16:12. Ранее Костевич и Коростылев стали четвертыми в одиночных соревнованиях в этой дисциплине.

Стрельцы Костевич и Омельчук приносят Украине третью медаль Олимпиады

Украинская лучница Лидия Сиченикова уступила в первом раунде немке Мишелль Кроппен – 0:6. Сиченикова не смогла попасть ни в одну десятку и только один раз попала в девятку. Поэтому Лидия первой из украинских лучниц завершает соревнования на этих Олимпийских играх.

Виктория Ус добыла путевку в финал олимпийского турнира по слалом-гребле. Однако завоевать награду ей не удалось, украинка финишировала восьмой.

Анна Лысенко пробилась в четвертьфинал боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. В 1/8 финала Лысенко одолела представительницу Марокко Омай Бель Ахбиб.

Единственный украинский бадминтонист в мужском турнире Артем Почтарев проиграл второй матч групповой стадии французу Брису Леверде со счетом 0:2 (10:21, 8:21). У Почтарева нет шансов на выход из группы, поэтому атлет покинет Токио.

Антирекорд сборной Украины: на Олимпиаде-2020 не выступит ни один отечественный тяжелоатлет

Велогонщица Яна Беломоина заняла восьмое место в финале женских олимпийских соревнований по маунтинбайку. Отметим, это лучший результат в карьере украинки. На Играх в Лондоне-2012 она была 13-й, на Олимпиаде в Рио-2016 заняла 9-е место. 8-е место на Олимпийских играх также является лучшим результатом в истории Украины в этом виде спорта.

Элина Свитолина продолжает свое победное шествие. В 1/8 финала украинка одолела полуфиналистку Ролан Гаррос-2021 Марию Саккари (19-я в рейтинге WTA) со счетом 2:1 (5:7, 6:3, 6:4). Свитолина одержала путевку в четвертьфинал женского одиночного турнира на ОИ-2020, где сразится с итальянкой Камилой Джорджи (61-я в рейтинге WTA).

Без собственных лыж и в чужих сапогах – эпическая история первой украинской медали на Олимпиаде