Путь Валентины Цербе на вершину Олимпа – достоин экранизации, ведь он был не просто тяжелым, но еще и содержал в себе элементы фантастики. Украинской биатлонистке в Лиллехаммере-1994 удалось сделать невозможное: без надлежащих условий, без подготовки и вопреки всему наша спортсменка завоевала бронзовую медаль.

Премьерная для Украины Олимпиада не внушала большого оптимизма, однако на несколько медалей мы все же могли рассчитывать. Едва ли не главная украинская надежда в Лиллехаммере – фигурист Виктор Петренко. Неудивительно, что за событиями на горнолыжном стадионе "Биркебейнерен" наблюдали только специалисты, а руководители украинской делегации отправились на выступление фигуриста. Следовательно, они пропустили невероятную спринтерскую гонку на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Гонку, которая навсегда вошла в историю нашего государства.

"У нас есть не только Чернобыль"

На меня никто не ставил, – говорит Валентина Цербе-Несина (после бракосочетания биатлонистка взяла фамилию мужа). – Единственным украинцем на моем награждении был двоеборец из Ворохты Александр Просвирин, товарищ моего тренера. К счастью, он захватил с собой украинский флаг.

Валентина Адамовна вспоминает интересный диалог с переводчиком, который перед церемонией сухо предупредил: "Валя, говори что попало. Переведу – как надо". "Меня стали спрашивать об Украине. Я сказала, что у нас есть не только Чернобыль. Потом спросили о распаде СССР. Обратила внимание на то, что на пьедестале оказались сразу две представительницы постсоветских стран: белоруска Парамыгина и я. "Если была бы одна страна, то попасть на соревнования нам было бы крайне трудно", – добавила я. После этого переводчик подошел ко мне и попросил прощения за слова в начале. А Парамыгина отшутилась: "Ты выступала на украинском языке для того, чтобы я ничего не поняла?"

На самом деле Валентина Цербе и не должна была участвовать спринте, который стал для нее бронзовым. Однако в последний момент вместо Елены Петровой тренеры сделали ставку на 25-летнюю уроженку Житомирской области.

Накануне Олимпиады я находилась на самоподготовке – ехать на соревнования не собиралась. Прибыла в декабре на отбор, дважды выиграла гонку. Тренеры качали головой: "Случайно". Мол, коней на переправе не меняют, в состав меня не возьмут. Кто-то удивлялся и придумывал, будто я чего-то наелась – намекали на допинг, – вспоминает Цербе-Несина.

Первый этап Кубка мира принимал немецкий Рупольдинг. Воспоминаний и впечатлений у Валентины Адамовны – множество. "Я испугана, вокруг другое общество: иностранный язык, новая культура, все чисто и необычно. А еще бежишь по роскошной трассе. С тобой стартует элита, вроде Уши Дизль, которую я раньше видела по телевизору. На дистанции оглядывалась и переживала не мешаю ли им. Настоящий шок!"

Следующий этап Кубка мира проходил в итальянской Антерсельве, где Цербе бежала эстафету. "Меня поставили на первый этап, я передала пятой с хорошим временем. Начальник команды, который изначально не видел меня в составе, облегченно выдохнул: "Ура! Мы нашли стартера", – вспоминает Валентина Адамовна.

В Министерстве молодежи и спорта спрогнозировали, что на Олимпиаде-2020 в Токио мы можем рассчитывать на 13-15 медалей. Партнеры проекта Parimatch при этом дают 40% на то, что как минимум 4 награды Украины будут высочайшего качества.

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"Твой соперник – стрелка секундомера"

Таким образом, свое законное место в эстафете на Олимпиаде-1994 Валентина Цербе завоевала. Впрочем, один из лидеров нашей команды Елена Петрова провела не лучшую индивидуальную гонку. Несмотря на это, 22 февраля Цербе готовилась к эстафете, которая была запланирована только через три дня.

"Прихожу уставшая после тяжелого занятия, а мне говорят: "Ты завтра бежишь вместо Елены". Выражаясь языком биатлонистов, меня поставили "на посмотреть", без особых надежд. К тому же тренер Василий Карленко предупредил: "Лыжи не едут – стреляем "в ноль". Винтовка плохая – стреляем "в ноль". То, что я и сделала – прошла два огневых рубежа без промахов", – рассказывает спортсменка.

Елена Петрова и Валентина Цербе / фото из архива Валентины Цербе-Несиной

Безусловно об успешном выступлении Цербе в спринте даже никто не задумывался. Хотя ее личный наставник Николай Зоц, оставшийся дома, не раз подчеркивал подопечной: "Твой соперник – стрелка секундомера. Она бежит, а ты должна ее догнать и перегнать". И украинке это удалось. В итоге только две биатлонистки из топ-10 финишировали без промахов. В том числе, и Цербе.

Валентина Адамовна вспоминает, как незадолго до финиша один из украинских тренеров по-особенному подбадривал биатлонистку: "Валя, спокойно. Молодец! Дойди до финиша, экономь силы на эстафету". Даже в тот момент о призах никто не мечтал.

В итоге, все решили секунды. Олимпийской чемпионкой стала фаворитка – канадка Мириам Бедар. Второй финишировала белоруска Светлана Парамыгина. Цербе проиграла крошечные 1,2 секунды Бедар и 0,1 секунды Парамыгиной. Четвертой завершила гонку казашка Инна Шешкиль, которую украинка опередила на 3,9 секунды. Перед самым финишем Шешкиль не повезло – палка попала между лыжи, Инна не удержала равновесие и упала.

Я тоже чуть не улетела на одном повороте. Все из-за деревянных заградительных треугольников. На автопилоте на вираже чуть не въехала туда лыжей. Спасли миллиметры, – рассказывает Цербе-Несина.

Не способствовала спортсменкам и погода – термометры показывали почти -18°С. При том, что лыжи Валентины Цербе были рассчитаны только на 5 градусов мороза. "Они не помогали, но и не мешали. Это сейчас перебирают 30 пар лыж, а у меня не было никаких. Хорошо, что заняла одни у младшей коллеги Нины Лемеш. Пока все бежали на" Мерседесе", я бежала на "Запорожце". То же самое с сапогами: если все имели высокие сапоги, то я – старую модель. Одалживала их у нашей лыжницы Марины Пестряковой, поскольку у Лемеш были слишком большие для меня", – говорит Валентина Адамовна.

Цербе и Лемеш / фото из архива Валентины Цербе-Несиной

"Комбинезон упал на камин – пришлось просить о помощи"

Подготовку к одному из главных турниров в жизни Цербе проводила в Тысовце на Львовщине в условиях аномально теплой зимы. Снег постоянно таял, поэтому тренеры приняли волевое решение – первыми отбор на Олимпиаду проводят лыжники, а только потом – биатлонисты. Если в биатлоне исправить ситуацию можно на стрельбище, то потеря снега для лыжников приравнивается к катастрофе.

Лыжница Пестрякова бежала гонку, а потом давала свои двухкилограммовые сапоги мне. Я засовывала туда газеты, фен... За полчаса немного просушивала, однако они все еще оставались очень тяжелыми. Перед самым отбором я еще и столкнулась с лыжником – колено распухло. Однако тренеру Николаю Зоцу ничего не сказала и в таком состоянии бежала на Олимпиаде, – рассказывает Цербе-Несина.

Сборная Украины по биатлону в Тысовце на отборе / фото из архива Валентины Цербе-Несиной

Впрочем, проблемы возникли не только с сапогами, лыжами и коленом. В перечень непреодолимых препятствий добавился еще и комбинезон. "В Тысовце на отборе я собиралась выступать в старом советском конькобежном комбинезоне. Пристрелялась перед спринтом, пошла в гостиницу. В номере жили по четыре человека, холод страшный. Мы использовали нелегальные обогреватели. Тот конькобежный комбинезон с капюшоном подперла палками – так и сушила. Моя соседка по комнате задела эту конструкцию, комбинезон упал на камин. Утром пришлось в экстренном порядке просить о помощи коллегу Ирину Корчагину (Меркушину) – она ​​дала свою амуницию", – вспоминает Валентина Адамовна.

В день гонки Цербе пристрелялась в старом комбинезоне. Биатлонистка объясняет: "Когда спортсмен пристреливается, то локтевой ремень должен быть зафиксирован. На него, условно говоря, дышать нельзя – он уже пристрелян. А я что сделала? Исподтишка пристрелялась, побежала в лагерь и переоделась. В частности, сняла с запясстья локтевой ремень. То есть нарушила поправку – она уже была не идеальной. Однако это не помешало отстреляться на "ноль".

Валентина Цербе / фото из архива Валентины Цербе-Несиной

Ценность бронзы Валентины Цербе возрастает, если учесть еще один маленький факт. Мириам Бедар, которая опередила украинку на 1,2 секунды, в Лиллехаммер взяла с собой собственного повара, не говоря уже о других более важных деталях. В то время украинка вела постоянную борьбу с обстоятельствами.

После успешной гонки на Цербе ждала одна мелкая, зато очень приятная деталь. Валентина получила телеграмму, которая состояла только из 5 букв. "Вітаю", – написал муж Анатолий, военный по профессии, который в то время находился в госпитале. Спортсменка привезла мужу из Норвегии несколько подарков.

Серебряный призер Светлана Парамыгина, чемпионка мира на тот момент и большое имя в биатлоне, предложила: "Валя, идем в "Адидас", там вечеринка". Мы пришли в специализированный магазин, нам дали по кожаной куртке и пару футболок размера XL. Отдала это все мужу. Когда вернулась в олимпийскую деревню, все уже спали, – говорит Цербе-Несина.

Однако в коллективе к исторической медалистке стали относиться по-другому. "Наши спортсмены имели один телевизор на всех – посмотреть что-то свое нереально. Преимущественно перед голубым экраном заседали прыгуны-двоеборцы. Когда я выиграла медаль, почувствовала отношение, будто к царице: "Валя, садись, пожалуйста. Какой канал тебе включить?" – с улыбкой вспоминает Валентина Адамовна.

"На встречу с Кравчуком осталась без "низа": ни брюк, ни юбки"

Если на Олимпиаде Цербе столкнулась с серией проблем, то сам путь спортсменки в биатлоне также получился непростым: "Я пришла в биатлон "бабушкой" – в 18 лет посетила секцию в Прилуках. На Черниговщину приехала из Житомира, там устроилась на мебельный комбинат. Почему выбрала на биатлон? Было скучно. Помню, как пришла на лыжную базу, познакомилась с тренером. Когда делала первую "укатку", то оглянулась по сторонам. Рядом были 5-6-классники Деркач и Лемеш, которые впоследствии стали известными фигурами".

Валентина Цербе / фото из архива Валентины Цербе-Несиной

Не менее известной на родине стала и сама Валентина. Когда через несколько дней после ее бронзы, золотую медаль завоевала Оксана Баюл, обоим присвоили звание "Заслуженный мастер спорта Украины" и наконец торжественно поздравили.

Мы не знали, попадем ли на прием к Президенту Кравчуку. Но американских триумфаторов Билл Клинтон принимал, поэтому и Леонид Макарович с нами встретился. Хотя ожидание в гостинице длилось почти сутки. На встрече с Кравчуком спортсмен должен говорить был на украинском, поэтому слово Баюл перешло ко мне, – говорит Валентина Адамовна.

Приключения спортсменки продолжились еще и на территории Украины. "В аэропорту меня встречал муж – отдала ему багаж. Поэтому, осталась без "низа": ни брюк, ни юбки. Только пиджак. Пришла к подругам из Сум и попросила: "Дайте хоть штаны". Отказали. Поэтому на торжественном фото с Кравчуком – я в джинсах в дудочку. Хорошо, что один киевский тренер дал сапожки своей жены, пусть и на два размера больше", – признается Цербе-Несина.

Марка, посвященная Олимпиаде в Лиллехаммере

В подарок от Президента Украины обе спортсменки получили большие деревянные шкатулки. "Я часто езжу на встречи с детьми, поэтому всегда с теплом храню все подарки и рисунки. Берегу и ту шкатулку. После 8-го класса я получила специальность швеи-мотористки 3-го разряда. Впоследствии приобрела профессиональную швейную машинку. Шкатулка пригодилась – там храню цветные нити", – говорит биатлонистка.

От государства Цербе получила 5000 долларов, из которых должна была заплатить 1500 долларов налога. Кто-то из представителей украинской диаспоры таинственно оплатил проценты за Валентину. Саму медаль бронзовая призерка хранит дома и часто с ней путешествует.

Не жалею ее совсем – беру с собой и показываю всем детям. Так затерла ее, что даже олимпийские кольца отлетели – пришлось на суперклей их "сажать". Ткань тоже посыпалась – будто ножом порезали. Надо идти к ювелиру, чтобы собрал мою медаль. В будущем хотела бы свою награду отдать в музей Сергея Назаровича Бубки. Другие ценные вещи также берегу: шапочку с награждения, гольфик, брюки, кроссовки, палки. А свой номер №10 подарила ранее в музей, – рассказывает биатлонистка.

Валентина с мужем Анатолием / фото из архива Валентины Цербе-Несиной

Единственная потеря – те фартовые лыжи от Нины Лемеш. Во время одних соревнований в палатке для переодевания находилось немало спортсменов. Там лыжи, фактически ставшие культовым экспонатом, незаметно исчезли.

После прощания с большим спортом Валентина Адамовна продолжала работать в биатлоне и даже в футболе. В течение длительного времени занимала должность вице-президента футбольной школы "Европа" в Прилуках. Впрочем из-за пандемии секцию пришлось закрыть. Сейчас Валентина Цербе-Несина продолжает активно интересоваться биатлоном и посещает почти все всеукраинские соревнования.