Четвертий день змагань Олімпійських ігор у Токіо розпочався для України з бронзової медалі.

Олена Костевич зламала прокляття українських прапороносців, здобувши разом з Олегом Омельчуком нагороду Олімпіади у Токіо. Раніше нікому з вітчизняних лідерів, які несли синьо-жовтий стяг (Бубка, Клочкова, Браславець, Силантьєв, Мільчев), не вдавалося завоювати медаль на Іграх. У бронзовому фіналі змагань з кульової стрільби з пневматичного пістолета (10 метрів у змішаній парі) українці здолали представників Сербії Зорану Арунович і Даміра Мікеча з рахунком 16:12. Раніше Костевич та Коростильов стали четвертими в одиночних змаганнях у цій дисципліні.

Стрільці Костевич і Омельчук приносять Україні третю медаль Олімпіади

Українська лучниця Лідія Січенікова поступилася в першому раунді німкені Мішелль Кроппен – 0:6. Січенікова не змогла поцілити у жодну десятку й лише раз влучила в дев'ятку. Відтак Лідія першою з українських лучниць завершує змагання на цих Олімпійських іграх.

Вікторія Ус здобула путівку до фіналу олімпійського турніру зі слалом-веслування. Проте завоювати нагороду їй не вдалось, українка фінішувала восьмою.

Анна Лисенко пробилася у чвертьфінал боксерського турніру на Олімпіаді у Токіо. У 1/8 фіналу Лисенко здолала представницю Марокко Омайму Бель Ахбіб.

Єдиний український бадмінтоніст у чоловічому турнірі Артем Почтарьов програв другий матч групової стадії французу Брісу Леверде з рахунком 0:2 (10:21, 8:21). Почтарьов не має шансів на вихід із групи, тому атлет покине Токіо.

Антирекорд збірної України: на Олімпіаді-2020 не виступить жоден вітчизняний важкоатлет

Велогонщиця Яна Беломоіна посіла восьме місце у фіналі жіночих олімпійських змагань з маунтинбайку. Зауважимо, це найкращий результат в кар'єрі українки. На Іграх в Лондоні-2012 вона була 13-ю, на Олімпіаді в Ріо-2016 посіла 9-у сходинку. 8-ме місце на Олімпійських іграх є також найкращим результатом в історії України з цього виду спорту.

Еліна Світоліна продовжує свою переможну ходу. В 1/8 фіналу українка здолала півфіналістку Ролан Гаррос-2021 Марію Саккарі (19-та у рейтингу WTA) з рахунком 2:1 (5:7, 6:3, 6:4). Світоліна здобула путівку у чвертьфінал жіночого одиночного турніру на ОІ-2020, де змагатиметься з італійкою Камілою Джорджі (61-а у рейтингу WTA).

Без власних лиж і в чужих чоботах – епічна історія першої української медалі на Олімпіаді