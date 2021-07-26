Среди украинских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, нет ни одного тяжелоатлета-мужчины.

На ОИ-2020 в этом виде спорта Украину будут представлять только женщины Ирина Деха и Камила Конотоп.

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Впервые в истории выступлений Украины на Олимпийских играх в отечественную команду не вошел ни один тяжелоатлет-мужчина.

Напомним, на Олимпиаду в Токио мог отправиться трехкратный чемпион Европы по тяжелой атлетике Дмитрий Чумак. Однако его обвиняют в нарушении сразу трех пунктов антидопинговых правил: употребление запрещенных веществ, попытка подкупа допинг-офицера и уклонение от сдачи допинг-проб.

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