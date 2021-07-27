Украинская смешанная пара по стрельбе из пневматического пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали бронзу Олимпийских игр в Токио.

Украинцы одолели представителей Сербии Зорану Арунович и Дамира Микеча в бронзовом финале соревнований ОИ-2020 по пулевой стрельбе из пневматического пистолета (10 метров в смешанной паре).

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Елена Костевич и Олег Омельчук одержали преимущество в самом начале встречи – 6:2. Тренер сборной Сербии взяла перерыв, после чего ее подопечные даже вышли вперед – 8:6. Однако украинская пара сравняла счет – 10:10. А в конце поединка завоевала уверенную победу со счетом 16:12.

Отметим, Костевич и Омельчук приносят Украине третью бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио. Ранее бронзу выиграли дзюдоистка Дарья Белодед и шпажист Игорь Рейзлин.

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