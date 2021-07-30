В седьмой день Олимпийских игр в Токио спортсмены сборной Украины уже не смогут побороться за призовые места.

Елене Костевич не удалось преодолеть квалификацию по стрельбе (пистолет, 25 метров). Ранее украинка уже успела одержать бронзу в соревнованиях по пулевой стрельбе (пистолет, 10 метров, смешанные пары) вместе с Олегом Омельчуком.

Прыгун в высоту Андрей Проценко вслед за Костевич также не смог пройти квалификационный этап Олимпиады. 33-летнему спортсмену не удалось взять высоту 2,28 метров с трех попыток. Таким образом, он не попал в финал соревнований и стал первой потерей сборной Украины в легкой атлетике на Играх в Токио.

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Боксерка Анна Лысенко не пробилась в полуфинал в категории до 69 кг. Украинка проиграла чемпионке мира 2019 года турчанке Бусеназ Сюрменели. Соревнования в боксе продолжает только один отечественный спортсмен – Александр Хижняк.

Представитель Украины в мужском метании диска Никита Нестеренко вылетел в квалификации. Олимпиада-2020 стала третьей для Нестеренко в карьере, и в третий раз подряд он не смог выйти из первого круга соревнований.

Мужская команда Украины по фехтованию на шпагах проиграла в 1/4 финала. Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Анатолий Герей и Роман Свичкар заняли шестое место на Олимпийских Играх в Токио. Ранее Рейзлину уже удалось взять бронзу в одиночном разряде.

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Дзюдоистка Елизавета Каланина пробилась в 1/8 финала женских соревнований. Однако там уступила представительнице Турции Кайри Сайит менее чем за полторы минуты поединка. Украинка завершила свой путь на Играх-2020.

Другой дзюдоист Яков Хаммо завоевал путевку в бронзовый финал олимпийского турнира в весовой категории свыше 100 кг. Однако в поединке за медаль украинец уступил россиянину Тамерлану Башаеву.

Пловец Владислав Бухов уверенно выиграл свой заплыв на 50 метров вольным стилем и квалифицировался в полуфинал. Украинец показал лучший результат среди соперников – 21,73 секунды, поэтому занял первую строчку в таблице.

Другие пловцы Сергей Фролов и Михаил Романчук успешно преодолели квалификацию на 1500 метров вольным стилем. Фролов показал третий результат в своем заплыве – 14:51,83 минуты. Романчук в другом заплыве стал первым, преодолев дистанцию за 14:45,99.

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