33-летний украинский атлет из Херсона не смог взять высоту 2,28, потеряв три попытки. Из-за этого он не попал в 12-ку лучших, а потому не сможет выступить в финале Олимпиады в Токио.

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"Был готов прыгать гораздо выше. Может, немного засиделся, но это все оправдания. Должен был прыгать, почему так – не знаю. Опыт уже есть, знал как выступать на таком уровне. Может, дал слабину, увидев, что 14 спортсменов прыгнули на 2,25 метра. Надо было собраться – я собрался, но в итоге опоздал. Хорошая попытка была, однако присел на планку", – цитирует Андрея Проценко Суспільне спорт.

Отметим, Проценко является бронзовым призером чемпионата мира в помещении 2014 года и серебряным медалистом чемпионата Европы. Он стал первой потерей сборной Украины в легкой атлетике на Олимпийских играх-2020.

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