Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио представительнице Чехии Маркете Вондрушовой.

26-летняя украинка проиграла в полуфинале олимпийского турнира в Токио в женском одиночном разряде.

Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады - историческое достижение теннисистки из Украины

В поединке за выход в финал олимпийских соревнований Элина Свитолина (№6 WTA) уступила Маркете Вондрушовой (№42 WTA) со счетом – 0:2 (3:6, 1:6). Наша теннисистка продолжит борьбу за бронзу с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которая сыграла в полуфинале одиночного разряда Олимпиады.

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