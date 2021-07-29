Свитолина сенсационно уступила в полуфинале Олимпиады – украинка поборется за бронзу
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в 1/2 финала Олимпийских игр в Токио представительнице Чехии Маркете Вондрушовой.
26-летняя украинка проиграла в полуфинале олимпийского турнира в Токио в женском одиночном разряде.
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В поединке за выход в финал олимпийских соревнований Элина Свитолина (№6 WTA) уступила Маркете Вондрушовой (№42 WTA) со счетом – 0:2 (3:6, 1:6). Наша теннисистка продолжит борьбу за бронзу с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которая сыграла в полуфинале одиночного разряда Олимпиады.
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