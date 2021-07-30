У сьомий день Олімпійських ігор у Токіо спортсмени збірної України вже не зможуть позмагатись за призові місця.

Олені Костевич не вдалося подолати кваліфікацію зі стрільби (пістолет, 25 метрів). Раніше українка вже встигла здобути бронзу у змаганнях з кульової стрільби (пістолет, 10 метрів, змішані пари) разом з Олегом Омельчуком.

Стрибун у висоту Андрій Проценко вслід за Костевич також не зміг пройти кваліфікаційний етап Олімпіади. 33-річному спортсмену не вдалося взяти висоту 2,28 м з трьох спроб. Отже, він не потрапив у фінал змагань і став першою втратою збірної України у легкій атлетиці на Іграх у Токіо.

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Боксерка Анна Лисенко не пробилася до півфіналу в категорії до 69 кг. Українка програла чемпіонці світу 2019 року туркені Бусеназ Сюрменелі. Змагання у боксі продовжує лише один вітчизняний атлет – Олександр Хижняк.

Представник України в чоловічому метанні диска Микита Нестеренко вилетів у кваліфікації. Олімпіада-2020 стала третьою для Нестеренка в кар'єрі, і втретє поспіль він не зміг вийти з першого кола змагань.

Чоловіча команда України з фехтування на шпагах програла в 1/4 фіналу. Богдан Нікішин, Ігор Рейзлін, Анатолій Герей та Роман Свічкар посіли шосте місце на Олімпійських Іграх у Токіо. Раніше Рейзліну вже вдалося здобути бронзу в одиночному розряді.

Світоліна сенсаційно поступилася у півфіналі Олімпіади – українка побореться за бронзу

Дзюдоїстка Єлизавета Каланіна пробилася до 1/8 фіналу жіночих змагань. Однак там поступилася представниці Туреччини Кайрі Саїт менш ніж за півтори хвилини поєдинку. Українка завершила свій шлях на Іграх-2020.

Інший дзюдоїст Яків Хаммо здобув путівку у бронзовий фінал олімпійського турніру у ваговій категорії понад 100 кг. Проте у поєдинку за медаль українець поступився росіянину Тамерлану Башаєву.

Плавець Владислав Бухов впевнено виграв свій заплив на 50 метрів вільним стилем і кваліфікувався до півфіналу. Українець показав найкращий результат серед суперників – 21,73 секунди, тому посів першу сходинку у таблиці.

Інші плавці Сергій Фролов та Михайло Романчук успішно подолали кваліфікацію на 1500 метрів вільним стилем. Фролов показав третій результат у своєму запливі – 14:51,83 хвилини. Романчук у іншому запливі став першим, подолавши дистанцію за 14:45,99.

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