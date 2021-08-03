В 11 день Олимпийских игр в Токио спортсменам сборной Украины пока не удалось завоевать ни одной медали.

Легкоатлетка Татьяна Мельник заняла последнее 8-е место в олимпийском забеге на 400 метров среди женщин. Таким образом, украинка не прошла в полуфинал соревнований, она покинет Токио.

Гребцы на каноэ-двойке (1000 метров) Павел Алтухов и Дмитрий Янчук пришли к финишу последними в своем заплыве. Они не выступят в финале соревнований. Интересно, что в четвертьфинале атлеты заняли второе место. Ранее Алтухов и Янчук также раскритиковали уровень проведения своего турнира в Токио, сравнив его с "детскими соревнованиями".

"Был один тир, и тот сгорел, больше ничего нет", – украинский чемпион раскрыл причины своего провала на Олимпиаде

Легкоатлетка по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук заняла пятое место в финале Олимпиады-2020. Бех-Романчук удался только один прыжок из шести (на 6,88 метра), в остальных пяти спортсменка сделала заступ. Во время решающих соревнований ей помогал и поддерживал муж – двукратный призер Олимпийских игр в Токио по плаванию Михаил Романчук.

Украинскому бегуну на 200 метров Сергею Смелику не хватило 0.002 секунды, чтобы пройти в полуфинал олимпийского турнира. Спортсмен показал свой лучший результат в этом сезоне, однако ему не удалось преодолеть квалификацию.

Первое серебро: Романчук добыл для Украины шестую медаль Олимпиады

Все три украинские борцы – Ирина Коляденко, Жан Беленюк и Парвиз Насибов – одолели своих первых оппонентов и прошли в полуфинал Олимпийских Игр в Токио по борьбе.

Спортивный гимнаст Петр Пахнюк занял седьмое место в финале соревнований на параллельных брусьях. Украинец набрал 14.533 очков, тогда как золотой медалист китаец Цзоу Цзиньюань – 16.233.

Отметим, украинский борец вольного стиля Алла Черкасова (вес до 68 кг) сегодня сразится за бронзовую медаль ОИ-2020 с представительницей Японии Сарой Досё. Начало поединка ориентировочно в 14:55 по киевскому времени. Онлайн-трансляция Черкасова – Досё состоится на Суспільному по ссылке.

От Кличко до Усика: украинские боксеры на Олимпийских играх