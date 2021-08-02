"С подготовкой вроде-бы более или менее было все хорошо. Значит, у нас только сбор был две недели в Польше. Мы потом вернулись в Украину и там еще неделю готовили экипировку. Одна только тренировка – и мы сюда приехали. У нас же такой вид спорта, что за две недели ты не подготовишься. Надо полгода, год готовиться.

А у нас в Украине что? Уже все! Один тир, который был, сгорел, и больше ничего. Ну, есть, но... Во Львове был тир олимпийской подготовки. Там были все тиры: открытые, закрытые, с тремя-четырьмя дистанциями. А я сейчас во Львове, значит, 10 метров тренирую в одном месте, потом еду на "Динамо" через весь город, на 25 метров. И это туда-сюда ездить вечно – немножко не то.

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Я, если честно, уже столько раз об этом говорил. Я не один об этом говорю, просто один раз так сказал, что лучше бы я этого не говорил... Это уже изнутри рвется. Столько лет, с самого детства, еще мои родители ходили на СКА. Мама была беременна мной – я уже был там, на стрельбище.

Что касается Парижа через три года, трудно сказать – готов я или нет. Будет тир – тогда будем говорить. Не будем тира – будем проводить двухнедельные сборы перед Олимпийскими играми. Ну что они сделают? Ну хорошо, потренуемся, поднимем свой немножко результат... То, что сейчас произошло у нас со стрельбой на Олимпийских играх – не лучшие показатели", – цитирует Павла Коростылева Суспільне.

Напомним, Коростылев не смог пробиться в финал по стрельбе из скоростного пистолета с 25 метров. Ранее, в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров украинец занял четвёртое место.

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