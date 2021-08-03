В 11 день Олімпійських ігор у Токіо спортсменам збірної України поки не вдалося завоювати жодної медалі.

Легкоатлетка Тетяна Мельник посіла останнє 8-е місце у олімпійському забігу на 400 метрів серед жінок. Отож, українка не пройшла до півфіналу змагань, вона покине Токіо.

Веслувальники на каное-двійці (1000 метрів) Павло Алтухов та Дмитро Янчук прийшли до фінішу останніми у своєму запливі. Вони не виступлять у фіналі змагань. Цікаво, що у чвертьфіналі атлети посіли 2-е місце. Раніше Алтухов та Янчук також розкритикували рівень проведення свого турніру у Токіо, порівнявши його з "дитячими змаганнями".

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Легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі Олімпіади-2020. Бех-Романчук вдався лише один стрибок з шести (на 6,88 метра), в інших п'яти спортсменка зробила заступ. Під час вирішальних змагань їй допомагав та підтримував чоловік – дворазовий призер Олімпійських ігор у Токіо з плавання Михайло Романчук.

Українському бігуну на 200 метрів Сергію Смелику забракло 0.002 секунди, щоб вийти у півфінал олімпійського турніру. Спортсмен показав свій найкращий результат цього сезону, проте йому не вдалося подолати кваліфікацію.

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Усі три українські борці – Ірина Коляденко, Жан Беленюк та Парвіз Насібов – подолали своїх перших опонентів та пройшли у півфінал Олімпійських Ігор у Токіо з боротьби.

Спортивний гімнаст Петро Пахнюк посів 7-е місце у фіналі змагань на паралельних брусах. Українець набрав 14.533 очок, тоді як золотий медаліст китаєць Цзоу Цзиньюань – 16.233.

Зауважимо, українська борчиня вільного стилю Алла Черкасова (вага до 68 кг) сьогодні битиметься за бронзову медаль ОІ-2020 з представницею Японії Сарою Досьо. Початок поєдинку орієнтовно о 14:55 за київським часом. Онлайн-трансляція Черкасова – Досьо відбудеться на Суспільному за посиланням.

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