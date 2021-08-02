Виталий и Владимир Кличко начали новую успешную страницу в историю бокса. Благодаря им имя Украины прогремело на весь мир, а Котельник и "Атаманы" переняли эстафету и продолжили их дело.

Олимпиада имеет похожую линию – Владимир Кличко начал историю успеха, которую болельщики и эксперты, несмотря на давность, будут смаковать еще очень долго.

Атланта-1996

На первую для Украины Олимпиаду защищать честь "желто-синих" цветов поехало 7 боксеров: Олег Кирюхин (до 48 кг), Сергей Ковганко (до 51 кг), Евгений Шестаков (до 58 кг), Сергей Дзиндзырук (до 67 кг), Сергей Городничов (до 71 кг), Ростислав Зауличный (до 81 кг) и Владимир Кличко (выше 91 кг).

Уже на стадии 1/32 финала Зауличный и Шестаков потерпели поражение. Следующий этап также приносит неутешительные новости: дальше проходят только Кирюхин и Кличко. К счастью, оба не подвели ожиданий фанатов.

Олег в полуфинале уступил болгарину Даниелю Петрову, но принес в копилку Украины "бронзу". А Владимир Кличко триумфальным шествием дошел до финала, где победил боксера из Тонго Паэа Вольфграмма. Две медали – довольно неплохой результат для дебюта.

Украинец поднял настоящий фурор в мире бокса, ведь впервые за 32 года стал первым неафроамериканцем, который завоевал "золото" Олимпийских игр. О Кличко стали много говорить, и недаром – через некоторое время он станет боксером, который дольше защищал свой чемпионский пояс.

В Министерстве молодежи и спорта спрогнозировали, что на Олимпиаде-2020 в Токио мы можем рассчитывать на 13-15 медалей. Партнеры проекта Parimatch при этом дают 40% на то, что как минимум 4 награды Украины будут высочайшего качества.

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Сидней-2000

Олимпиада в Австралии принесла в командную копилку Украины больше наград. Правда, попробовать вкус "золота" не удалось никому.

В весовой категории до 51 кг Владимир Сидоренко сумел завоевать "бронзу", это же достижение повторил Сергей Данильченко в категории до 54 кг.

Андрею Котельнику не хватило совсем чуточку, чтобы стать победителем в весе до 60 кг – в финале он уступил кубинцу Марио Кинделану. Обидное поражение дало львовянину толчок в профессиональном боксе, где он сумел стать обладателем поясов WBA и WBO.

В финале категории до 67 кг Сергей Доценко проиграл россиянину Олегу Саитову, а Андрей Федчук в весе до 81 кг завоевал бронзу. Из Сиднея Украинские боксеры привезли 5 медалей – 2 серебряные и 3 бронзовые.

Афины-2004

Эти игры украинским любителям бокса радости не принесли. Команда, состоящая из Максима Третьяка, Владимира Кравца, Виктора Полякова, Олег Машкина, Андрея Федчука и Алексея Мазикина не завоевала ни одной награды. Никто из украинских боксеров не дошел даже до полуфинала. История, которую не слишком хочется вспоминать.

Пекин-2008

Команда в составе Чигаева, Ломаченко, Ключко, Стрецкого, Деревянченко, Усика и Глазкова была довольно перспективной и обещала завоевать несколько наград.

На первом этапе выбыл Ключко. Полным разочарованием стал второй рануд: Чигаев, Стрецкий, Деревянченко и Усик не смогли одолеть своих соперников. Болельщикам пришлось пережить дежа-вю Атланты, когда только два боксера борются за медали.

На этот раз звездой стал Василий Ломаченко, который в финале набросился на француза Хедафи Джелхира с таким энтузиазмом, что судья был вынужден досрочно остановить поединок. Неудержимый Лома стал объектом обсуждения всего боксерского мира. Глазкову повторить достижения Кличко не удалось, но "бронзу" в командном зачете он принес.

Лондон-2012

Звездный час украинских "Атаманов", которые были способны "вынести" любого соперника. Состав команды, который поехал на Игры, был едва ли не лучшим за все времена: Павел Ищенко, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, Тарас Шелестюк, Евгений Хитров, Александр Гвоздик и Александр Усик. Каждый из наших бойцов претендовал на медаль. Как показало время, 5 из 7 боксеров вернулись домой не с пустыми руками.

У Ищенко и Хитрова Олимпиада в Лондоне не сложилась – оба проиграли в своих первых боях. Поражение Хитрова было очень сомнительным, НОК потом долго будет оспаривать решение судей. Впрочем, на этом проблемы нашей команды завершились.

Василий Ломаченко сумел подтвердить статус олимпийского чемпиона, довольно равномерно пройдя все бои. Талантливый боксер закрыл последний гештальт перед переходом в профессионалы.

Денис Беринчик уверенно дошел до финала, но разобраться с Иглесиасом Сотолой из Кубы не сумел – "серебро". Шелестюк проиграл в полуфинале Эвансу, но реабилитировался в бою за медаль и завоевал "бронзу". Гвоздик тоже проиграл в полуфинале, но без медали домой не поехал.

Александр Усик дождался шанса отомстить итальянцу Клементе Руссо, который встал на его пути в Пекине. Саша разобрался с Бетербиевым и Пулевым, а в битве за "золото" одержал убедительную победу над Руссо по очкам (14 – 11).

5 медалей по боксу – прекрасный результат, который подарила нам Олимпиада в Лондоне. Будем верить, что уже сейчас растет плеяда украинских боксеров, которая сможет преодолеть планку звездных "Атаманов".