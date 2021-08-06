"Футбол 24" знакомит вас с Ярославой Магучих – легкоатлеткой по прыжкам в высоту, которая представит Украину на Олимпийских играх в Токио.

Имя 19-летней украинки уже давно прогремело на весь мир. Ярослава Магучих отправилась на токийскую Олимпиаду в статусе трехкратной чемпионки Европы юниорских соревнований и победительницы этапа Бриллиантовой лиги в Швеции-2021. К слову, в последнем турнире она триумфовала с лучшим результатом этого сезона – 2,03 метра.

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Однако это далеко не самая высокая планка, которая покорялась Магучих. Ранее она установила мировой рекорд в легкой атлетике среди женщин до 20 лет, взяв высоту 206 см в помещении. В общем, это третий результат в мире, а к абсолютному достижению 1987 года Стефки Костадиновой (2,09 м) Ярославе не хватило 3 см. Но юная украинка не собирается останавливаться на этом, ее довольно успешная спортивная карьера только начинается.

"В Токио хочу прыгнуть более чем на 2,05 м, 2,07 м... Я хочу перепрыгнуть мировой рекорд", – громко заявила Магучих после феерического триумфа на чемпионате Европы. Новое историческое достижение атлетка может установить уже завтра, в финале олимпийских соревнований по прыжкам в высоту. Несмотря на то, что Олимпиада-2020 станет для нее первой, Ярославу считают одной из главных претенденток на золотую медаль. Помешать ей запрыгнуть на вершину пьедестала могут только россиянка Мария Ласицкене и соотечественница Юлия Левченко.

Вне спорта Ярослава Магучих – привлекательная девушка с почти 74-тысячами поклонниками в Instagram. В своих соцсетях украинка хвастается соблазнительной спортивной фигурой и чарующей красотой.

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