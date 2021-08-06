"Футбол 24" знайомить вас із Ярославою Магучіх – легкоатлеткою зі стрибків у висоту, яка представить Україну на Олімпійських іграх у Токіо.

Ім'я 19-річної українки вже давно прогриміло на весь світ. Ярослава Магучіх вирушила на токійську Олімпіаду у статусі триразової чемпіонки Європи юніорських змагань та переможниці етапу Діамантової ліги у Швеції-2021. До слова, в останньому турнірі вона тріумфувала з найкращим результатом цього сезону – 2,03 метра.

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Однак це далеко не найвища планка, яка підкорювалась Магучіх. Раніше вона встановила світовий рекорд з легкої атлетики серед жінок до 20 років, взявши висоту 206 см у приміщенні. Загалом, це третій результат у світі, а до абсолютного досягнення 1987-року Стефки Костадінової (2,09 м) Ярославі не вистачило 3 см. Та юна українка не збирається зупинятись на цьому, її доволі успішна спортивна кар'єра тільки розпочинається.

"У Токіо хочу стрибнути більш ніж на 2,05 м, 2,07 м... Я хочу перестрибнути світовий рекорд", – голосно заявила Магучіх після феєричного тріумфу на чемпіонаті Європи. Нове історичне досягнення атлетка може встановити вже завтра, у фіналі олімпійських змагань зі стрибків у висоту. Попри те, що Олімпіада-2020 стане для неї першою, Ярославу вважають одною з головних претенденток на золоту медаль. Завадити їй застрибнути на вершину п'єдесталу можуть тільки росіянка Марія Ласіцкене і землячка Юлія Левченко.

Поза спортом Ярослава Магучіх – приваблива дівчина з майже 74-тисячами прихильників в Instagram. У своїх соцмережах українка хизується спокусливою спортивною фігурою та чаруючою красою.

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