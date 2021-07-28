"Футбол 24" знакомит вас с Юлией Левченко – легкоатлеткой по прыжкам в высоту, которая представит Украину на Олимпийских играх в Токио.

В свои 23 года украинка уже успела неоднократно покорить главные спортивные форумы планеты. На крайнем чемпионате Европы-2019 она завоевала серебро, в том же году заняла второе место в самой престижной серии легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига".

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В 2016-м Юлия Левченко уже летала вместе со сборной Украины на Олимпийские игры в Рио-2016. Тогда она не смогла пройти квалификацию, показав 19-й результат. Однако, как сама заявляла, получила бесценный опыт для будущих выступлений.

Сегодня Левченко занимает третье место в мировом рейтинге среди прыгуний в высоту. Однако Юлия привлекает внимание не только выдающимися спортивными достижениями, но и эффектной внешностью. В Instagram за атлеткой следят более 259 тысяч пользователей, которые наградили ее статусом "Самой красивой представительницы сборной Украины на Олимпиаде".

Покорит ли украинка пьедестал Игр в Токио, узнаем 7 августа. Именно тогда атлетки по прыжкам в высоту разыграют медали Олимпиады-2020.

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