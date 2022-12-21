З моменту продовження контракту у грудні 2019 року головний тренер збірної Франції отримує зарплату у розмірі 2,5 мільйона євро щорічно. Про це повідомляє L'Équipe.

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На ЧС-2022 Дешам отримував щонайменше 22 000 євро за кожен матч – залежно від результатів. Тому тренер був дуже зацікавлений у виході своєї команди у фінал. Завдяки гарним виступам "Ле Бльо", Дешам заробив у Катарі 290 000 євро. Загалом прибуток Дідьє за 2022 рік склав 3 мільйони євро.

Джерело зазначає, що якщо Федерація футболу Франції хоче продовжити контракт із Дешамом, їй варто зробити тренеру більш вигідну фінансову пропозицію.

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