"Ротань для мене – більше, ніж гравець", – Селезньов побував на презентації книги легенди Дніпра

Руслан Ротань та Євген Селезньов / Фото з соцмереж

Форвард турецького Акхісара та збірної України Євген Селезньов прибув у Київ на презентацію книги свого колишнього партнера по Дніпру Руслана Ротаня.

Руслан Ротань в Києві презентував свою автобіографічну книгу "№29", присвятивши її 100-річчю дніпровського клубу.

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Презентація не обійшлась без товариша зірки Дніпра Євгена Селезньова.

"Ротань для мене – більше, ніж футболіст, більше, ніж людина.

Це настільки позитивна людина, що я завжди радий його бачити. Кинув все, вночі прилетів, щоб тільки підтримати його.

О 8-й ранку прилетів. Це була авантюра, але заради Русика був готовий на неї піти", – сказав Селезньов ефірі ТК Футбол 1.

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