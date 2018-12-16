"Ротань для мене – більше, ніж гравець", – Селезньов побував на презентації книги легенди Дніпра

Форвард турецького Акхісара та збірної України Євген Селезньов прибув у Київ на презентацію книги свого колишнього партнера по Дніпру Руслана Ротаня.
Руслан Ротань в Києві презентував свою автобіографічну книгу "№29", присвятивши її 100-річчю дніпровського клубу.
"Шевчук і Ротань – це тандем хорошого і поганого поліцейського", – генеральний директор Олімпіка
Презентація не обійшлась без товариша зірки Дніпра Євгена Селезньова.
"Ротань для мене – більше, ніж футболіст, більше, ніж людина.
Це настільки позитивна людина, що я завжди радий його бачити. Кинув все, вночі прилетів, щоб тільки підтримати його.
О 8-й ранку прилетів. Це була авантюра, але заради Русика був готовий на неї піти", – сказав Селезньов ефірі ТК Футбол 1.
Селезньов веде переговори з Різеспором, але зберігає шанси на перехід в Галатасарай