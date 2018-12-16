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"Ротань для мене – більше, ніж гравець", – Селезньов побував на презентації книги легенди Дніпра

17 грудня 08:00 2 Читать на русском
"Ротань для мене – більше, ніж гравець", – Селезньов побував на презентації книги легенди Дніпра
Руслан Ротань та Євген Селезньов / Фото з соцмереж

Форвард турецького Акхісара та збірної України Євген Селезньов прибув у Київ на презентацію книги свого колишнього партнера по Дніпру Руслана Ротаня.

Руслан Ротань в Києві презентував свою автобіографічну книгу "№29", присвятивши її 100-річчю дніпровського клубу.

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Презентація не обійшлась без товариша зірки Дніпра Євгена Селезньова.

"Ротань для мене – більше, ніж футболіст, більше, ніж людина.

Це настільки позитивна людина, що я завжди радий його бачити. Кинув все, вночі прилетів, щоб тільки підтримати його.

О 8-й ранку прилетів. Це була авантюра, але заради Русика був готовий на неї піти", – сказав Селезньов ефірі ТК Футбол 1.

Селезньов веде переговори з Різеспором, але зберігає шанси на перехід в Галатасарай

Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Дніпро Дніпро Збірна України Руслан Ротань Руслан Ротань
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