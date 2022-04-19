Перед стартовим свистком була організована акція на підтримку України. Весь стадіон і гравці обох команд аплодували стоячи, але Лєвін, як і личить представнику країни-окупанта, показово заховав руки за спину.

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Карма наздогнала 27-річного росіянина майже відразу. У кінцівці першого тайму за рахунку 1:1 він послизнувся біля власного карного майданчика і подарував Дочкалу легкий гол. По перерві Лєвіна замінили, а Спарта закріпила перевагу і виграла з рахунком 3:1.

Чеські ЗМІ висміяли росіянина за ганебну поведінку під час акції. Тренер Словацко Мартін Сведік також публічно розкритикував підопічного: "Це жахлива помилка, через яку постраждала вся команда".

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