Попри заборону на участь російських клубів у турнірах під егідою УЄФА, окупанти отримують "виплати солідарності", повідомляє The Guardian.

Зазначається, що росіяни отримали таким чином понад 10,8 мільйона євро. УЄФА це пояснив тим, що "вони покликані підтримувати конкурентний баланс у вищих дивізіонах Європи з урахуванням додаткових доходів, які деякі клуби отримують завдяки участі в європейських змаганнях". Загалом УЄФА виплатив Росії 3 мільйони 305 тисяч євро за сезон 2022/23, 3 мільйони 381 тисячу євро за сезон 2023/24 та 4 мільйони 224 тисячі євро за минулий сезон.

Водночас одразу 5 українських клубів звернулись до президента УЄФА Александера Чеферіна через затримку "виплат солідарності" за сезони 2023/24 та 2024/25. Серед них – Реал Фарма та Чорноморець з Одеси, МФК Металург (Запоріжжя), Фенікс Маріуполь та Металіст 1925 з Харкова. Причиною ж назвали "географічне розташування клубів у зоні бойових дій".

"Ми не отримали жодної детальнішої інформації чи жодного юридичного обґрунтування цих обмежень на платежі. Формулювання, яке використовується стосовно "зони військових дій", є для нас абсолютно незрозумілим і не відповідає дійсності. Зона військових дій, а точніше зона військової агресії Росії, це не якийсь конкретний регіон нашої країни, а вся Україна.

У цей складний для нашої країни час будь-яка додаткова фінансова допомога та підтримка, безумовно, допоможе клубам полегшити тягар фінансових витрат, які, як зазначалося вище, через обставини військової агресії не можуть бути компенсовані можливими доходами", – йдеться у листі до Чеферіна. УЄФА своєю чергою пообіцяв надати пояснення щодо платежів, але і досі не було жодної відповіді.

