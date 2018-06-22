Росія – Саудівська Аравія: Моурінью відвідав матч та зробив фото з Путіним

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью був присутній на поєдинку Росія – Саудівська Аравія, який відкрив ЧС-2018.

Матч-відкриття ЧС-2018 Росія – Саудівська Аравія зібрав чималу аудиторію. На поєдинку були присутні керівники кількох держав, керівництво ФІФА, зірки футболу сучасності та минулого. Всього ж матч відвідали 78 тисяч вболівальників.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Одним із багатьох зіркових VIP-гостей Москви став наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, який працює експертом на одному з російських телеканалів. Португалець навіть зробив спільне фото з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє 101greatgoals.

До слова, матч завершився переконливою перемогою росіян з рахунком 5:0.