Ердоган провів зустріч з молоддю Туреччини, де відповів і на кілька питань, які стосувались футболу, інформує Onedio. Так, турецький президент заговорив про Кріштіану Роналду, якого сватають в Аль-Наср з Саудівської Аравії.

Роналду знайшов новий клуб – захмарний контракт до 2030 року й роль посла

"Провели Роналду. На жаль, проти Кріштіану ввели політичні санкції. Вихід такого футболіста, як Роналду, на 15 хвилин, пів години другого тайму, забрали в команди психологію і енергію. Роналду та Мессі? Замість того, щоб їх порівнювати, так чи інакше, Роналду тепер їде до Саудівської Аравії, згідно з інформацією, яку я отримав", – поділився Ердоган.

Нагадаємо, що все більше поширюються чутки про можливий прихід Кріштіану до аравійського Аль-Насра. Роналду підпише контракт до 2030 року – 2,5 року виступатиме у статусі футболіста, після чого стане послом Саудівської Аравії, а зарплатня Кріша становитиме 200 мільйонів євро за сезон протягом перших двох з половиною років, після чого сума, ймовірно, збільшиться.

Бельгійське фіаско, німецьке прокляття та марокканська казка: розчарування та відкриття ЧС-2022