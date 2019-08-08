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Роналду спричинив скандал у Південній Кореї – поліція розпочала розслідування

21:30 790 Читать на русском
Роналду спричинив скандал у Південній Кореї – поліція розпочала розслідування
Кріштіану Роналду в Південній Кореї / ФК Ювентус

Поліція Південної Кореї розпочала розслідування проти організатора матчу Ювентуса із зірками місцевого чемпіонату. Все через неучасть у поєдинку Кріштіану Роналду.

Скандал навколо невиходу Кріштіану Роналду на матч Ювентуса проти зірок чемпіонату Південної Кореї 26 липня набирає обертів. Правоохоронні органи вже розпочали розслідування проти місцевого промоутера, який організовував зустріч, повідомляє Marca.

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Поліція Сеулу провела обшуки в офісі компанії The Fasta, яка займалася організацією поєдинку. Організаторів підозрюють у шахрайстві. Метою візиту правоохоронців стала перевірка факту, чи дійсно участь Роналду в товариській зустрічі була передбачена договором. Про результати обшуку наразі інформації немає.

Нагадаємо, відсутність Кріштіану Роналду у вказаному матчі викликало обурення південнокорейських фанатів, які навіть готували позов про відшкодування коштів за квитки. Промоутери стверджували, що португалець зіграє мінімум тайм, а Ювентус пояснив відсутність Кріштіану проблемами зі здоров'ям.

До слова, квитки на матч придбали близько 66 тисяч фанатів. Максимальна вартість перепустки склала 295 євро.

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія футбольні фанати Товариські матчі
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