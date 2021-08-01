Перше срібло: Романчук здобув для України шосту медаль Олімпіади
24-річний український атлет у фіналі олімпійського турніру подолав дистанцію другим – 14:40,66.
Романчук здобув для України четверту бронзову медаль Олімпіади
Михайло Романчук завоював шосту медаль для України на Олімпіаді в Токіо, та перше срібло. Це також друга нагорода Романчука на Іграх-2020, раніше він здобував бронзу у запливі вільним на дистанції 800 метрів. Інший український плавець Сергій Фролов у фіналі посів восьме місце (15:04,26).
Нагадаємо, раніше нагороди Олімпійських ігор у Токіо також здобули дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, змішана пара стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук та тенісистка Еліна Світоліна. Усі вони взяли бронзу.
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