Плавець Михайло Романчук виграв срібло Олімпійських ігор в Токіо у фінальному запливі на 1500 метрів вільним стилем.

24-річний український атлет у фіналі олімпійського турніру подолав дистанцію другим – 14:40,66.

Романчук здобув для України четверту бронзову медаль Олімпіади

Михайло Романчук завоював шосту медаль для України на Олімпіаді в Токіо, та перше срібло. Це також друга нагорода Романчука на Іграх-2020, раніше він здобував бронзу у запливі вільним на дистанції 800 метрів. Інший український плавець Сергій Фролов у фіналі посів восьме місце (15:04,26).

Нагадаємо, раніше нагороди Олімпійських ігор у Токіо також здобули дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, змішана пара стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук та тенісистка Еліна Світоліна. Усі вони взяли бронзу.

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