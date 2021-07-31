Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у фіналі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.

Перша ракетка України (№6 WTA) здолала представницю Казахстану Олену Рибакіну (№20 WTA) з рахунком 2:1.

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Еліна Світоліна з великим відривом програла Рибакіній перший сет (6:1), надважкий другий сет українка перевела у тай-брейк та здобула перевагу (7:6). У третьому сеті Еліна, програючи по ходу 1:4, з останніх сил, після 7 матч-пойнту, вирвала перемогу (6:4) та завоювала для України п'яту бронзову медаль.

Нагадаємо, Світоліна стала першою представницею України, яка зіграла у півфіналі одиночного розряду Олімпіади. Раніше нагороди Олімпійських ігор у Токіо вже здобули дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, змішана пара стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук та плавець Михайло Романчук. Усі вони взяли бронзу.

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