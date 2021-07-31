Світоліна завойовує для України п'яту медаль Олімпіади – бронза на вагу золота у надважкому поєдинку
Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у фіналі за бронзову нагороду Олімпійських ігор у Токіо.
Перша ракетка України (№6 WTA) здолала представницю Казахстану Олену Рибакіну (№20 WTA) з рахунком 2:1.
Світоліна вийшла у півфінал Олімпіади – історичне досягнення тенісистки з України
Еліна Світоліна з великим відривом програла Рибакіній перший сет (6:1), надважкий другий сет українка перевела у тай-брейк та здобула перевагу (7:6). У третьому сеті Еліна, програючи по ходу 1:4, з останніх сил, після 7 матч-пойнту, вирвала перемогу (6:4) та завоювала для України п'яту бронзову медаль.
Нагадаємо, Світоліна стала першою представницею України, яка зіграла у півфіналі одиночного розряду Олімпіади. Раніше нагороди Олімпійських ігор у Токіо вже здобули дзюдоїстка Дарина Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, змішана пара стрільців Олена Костевич і Олег Омельчук та плавець Михайло Романчук. Усі вони взяли бронзу.
"Перед фіналом усі займаються, а я на лавці "даю дуба": боровся з серцевими нападами, виграв Олімпіаду і відмовив ЦСКА