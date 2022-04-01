Матч проти Аталанти 5 березня Рома проводила в спеціальній формі з прапором України. Після матчу гравці розписались на ній і футболки були виставлені на аукціон.

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Як повідомляє офіційний сайт "вовків", благодійні лоти вже були продані. Загалом вдалось зібрати майже 23 тисячі євро (близько 750 тисяч гривень), кошти направлять на допомогу дітям-біженцям з України. Найбільше заплатили за футболку хавбека Лоренцо Пеллегріні – 5,5 тисяч євро.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни нашу країну, за даними ООН, покинули близько 4 мільйонів людей, з яких переважна більшість – це жінки й діти. А 6,5 мільйона українців покинули місце свого постійного проживання та переїхали в межах країни.

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