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Рома – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

13 травня 00:40 512 Читать на русском
Рома – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Рома – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Рома переграла Ювентус в рамках 36-го туру Серії А. Дивіться відео голів матчу Рома – Ювентус на сайті "Футбол 24".

79’ Алессандро Флоренці
90+3’ Едін Джеко
 
79’ Алессандро Флоренці
90+3’ Едін Джеко

Справжнім героєм зустрічі став нападник "вовків" Едін Джеко. Спочатку боснієць асистував Алесандро Флоренці, а згодом завершим швидку контратаку своєї команди.

Рома у рідних стінах перемогла Ювентус, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу чемпіонів

Рома набрала 62 залікових бали та піднялися на шосту позицію, але до четвертої залишається всього одне очко. Ювентус же у статусі чемпіона залишився на першому місці з 89 пунктами.

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Відеоновини Італія Ювентус Ювентус Рома Рома Рома - Ювентус
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