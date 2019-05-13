Рома – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Рома переграла Ювентус в рамках 36-го туру Серії А. Дивіться відео голів матчу Рома – Ювентус на сайті "Футбол 24".

Справжнім героєм зустрічі став нападник "вовків" Едін Джеко. Спочатку боснієць асистував Алесандро Флоренці, а згодом завершим швидку контратаку своєї команди.

Рома у рідних стінах перемогла Ювентус, закрутивши інтригу в боротьбі за Лігу чемпіонів

Рома набрала 62 залікових бали та піднялися на шосту позицію, але до четвертої залишається всього одне очко. Ювентус же у статусі чемпіона залишився на першому місці з 89 пунктами.