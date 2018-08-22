Ребров зароблятиме у Ференцвароші 1,5 млн євро в рік

Новоспечений наставник Ференцвароша Сергій Ребров отримуватиме значну суму за мірками угорського чемпіонату.

Український фахівець отримуватиме в угорському Ференцвароші більше 1,5 млн євро в рік, повідомляє видання sport.ua.

Ребров офіційно очолив Ференцварош

Нагадаємо, сьогодні лідер чемпіонату Угорщини офіційно оголосив про призначення головним тренером клубу Сергія Реброва. Про термін дії контракту поки не відомо.

Варто відзначити, що в колишньому клубі, аравійському Аль-Ахлі, Ребров заробляв 2,4 млн євро в рік.

Переговори з Ференцварошем вів агент Реброва – Шандор Варга.

Ребров: Погодився очолити Ференцварош після розмови з президентом клубу