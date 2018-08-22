Ребров зароблятиме у Ференцвароші 1,5 млн євро в рік

Ліга чемпіонів — 17:50 1374
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Аякс – Динамо: Шевченко, Суарес, Мілевський, Ярмоленко і майбутні зірки АПЛ – як це було в Амстердамі раніше
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Ребров у Ференцвароші: все про угорський клуб, який програв Динамо славетний фінал та розкрив Петряка-бомбардираСвіт — 17:00 2973
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Сьогодні завершилась дискваліфікація Срни, який був відсторонений за вживання допінгу на 17 місяцівІталія — 16:43 932
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Лунін може піти в оренду у ВальядолідІспанія — 14:41 1011
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Екс-тренер академії Динамо став асистентом Реброва у ФеренцварошіСвіт — 13:52 976
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