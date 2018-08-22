toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АЯКС - ДИНАМО СЕРГІЙ РЕБРОВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Ребров зароблятиме у Ференцвароші 1,5 млн євро в рік

16:33 680 Читать на русском
Ребров зароблятиме у Ференцвароші 1,5 млн євро в рік
Сергій Ребров / Фото з соцмереж

Новоспечений наставник Ференцвароша Сергій Ребров отримуватиме значну суму за мірками угорського чемпіонату.

Український фахівець отримуватиме в угорському Ференцвароші більше 1,5 млн євро в рік, повідомляє видання sport.ua.

Ребров офіційно очолив Ференцварош

Нагадаємо, сьогодні лідер чемпіонату Угорщини офіційно оголосив про призначення головним тренером клубу Сергія Реброва. Про термін дії контракту поки не відомо.

Варто відзначити, що в колишньому клубі, аравійському Аль-Ахлі, Ребров заробляв 2,4 млн євро в рік.

Переговори з Ференцварошем вів агент Реброва – Шандор Варга.

Ребров: Погодився очолити Ференцварош після розмови з президентом клубу

Теги
Сергій Ребров Сергій Ребров Світ Ференцварош Ференцварош Угорщина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
59
хв
Аякс
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук