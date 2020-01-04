Ребров визнаний найкращим тренером Ференцвароша за останні 10 років

Український фахівець удостоївся визнання в Угорщині.

Уболівальники угорського Ференвароша вирішили підвести підсумки минулого десятиріччя і провели голосування, за допомогою якого визначили найкращих гравців та тренера за останні десять років.

Петряк може покинути Фехервар – українця, який приходив зі скандалом, хочуть обміняти на форварда збірної Угорщини

Беззаперечним лідером у цьому рейтингу став наш український фахівець. Сергій Ребров став не лише найкращим тренером Ференцвароша, але колосально відірвався від переслідувачів, набравши 72,2% голосів. На другому місці опинився Томас Долль (16,5%), який працював в угорському клубі 5 років – з 2013 по 2018 рр. Третю сходинку посів Рікардо Моніз (3,4%), який тренував Ференцварош у сезоні 2012/13.

Варто зазначити, що у символічну збірну десятиліття потрапили 6 чинних гравців Ференцвароша, однак серед них не виявилось жодного українця.

"Мій дід помер у 1972-му, але виглядає краще": ровесник Роналду шокував світ своїм виглядом – мораль від легенди Динамо