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Ребров визнаний найкращим тренером Ференцвароша за останні 10 років

08:00 339 Читать на русском
Ребров визнаний найкращим тренером Ференцвароша за останні 10 років
Сергій Ребров / Фото з відкритих джерел

Український фахівець удостоївся визнання в Угорщині.

Уболівальники угорського Ференвароша вирішили підвести підсумки минулого десятиріччя і провели голосування, за допомогою якого визначили найкращих гравців та тренера за останні десять років.

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Беззаперечним лідером у цьому рейтингу став наш український фахівець. Сергій Ребров став не лише найкращим тренером Ференцвароша, але колосально відірвався від переслідувачів, набравши 72,2% голосів. На другому місці опинився Томас Долль (16,5%), який працював в угорському клубі 5 років – з 2013 по 2018 рр. Третю сходинку посів Рікардо Моніз (3,4%), який тренував Ференцварош у сезоні 2012/13.

Варто зазначити, що у символічну збірну десятиліття потрапили 6 чинних гравців Ференцвароша, однак серед них не виявилось жодного українця.

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Теги
Світ Томас Долль Томас Долль Сергій Ребров Сергій Ребров Ференцварош Ференцварош
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