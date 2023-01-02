"Повертаємось до роботи. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб 2023 рік став для нас успішним і привів до вдалого завершення цього сезону", – написав Ребров на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, 48-річного фахівця сватають у збірну України. Контракт Олександра Петракова з "синьо-жовтими" завершився 31 грудня 2022 року і про продовження співпраці не повідомлялось.

Угода Реброва з арабським клубом чинна до 30 червня 2023 року. Після 12-ти турів Аль-Айн посідає у турнірній таблиці 7 сходинку, набравши 19 очок.

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